Iranski predsjednik proglasio kraj rata sa Izraelom: Herojski otpor naroda koji piše historiju

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) najavio je "kraj 12-dnevnog rata koji je nametnuo Izrael" u obraćanju naciji koje prenosi zvanična novinska agencija IRNA.

- Danas, nakon herojskog otpora našeg velikog naroda, čija odlučnost piše historiju, svjedoci smo uspostavljanja primirja i završetka ovog 12-dnevnog rata nametnutog avanturizmom i provokacijama Izraela - rekao je Pezeškijan.

Podsjetimo da su građani izašli na ulice Teherana u znak podrške iranskim oružanim snagama.

Pezeškian je također rekao da je njegova zemlja spremna "riješiti probleme" sa Sjedinjenim Američkim Državama.

U razgovoru sa saudijskim prijestolonasljednikom princom Mohamedom bin Salmanom, iranski predsjednik je istakao da pozdravlja "svaku pomoć" prijateljskih zemalja.

Ovaj poziv dolazi dok je saudijski ministar vanjskih poslova princ Faisal bin Farhan u Dohi, Katar, na hitnom sastanku sa kolegama iz zemalja članica Vijeća za saradnju u Zaljevu – ekonomskog i političkog bloka koji čine Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije saopćilo je da je sastanak organizovan kako bi se razgovaralo o iranskoj "agresiji" u Kataru, gdje je u ponedjeljak pogođena američka baza.