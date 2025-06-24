Američki senator usporedio iranske vlasti s nacistima i pozvao Izrael da završi posao

Senator Lindzi Grem (Lindsey Graham) iz Južne Karoline, član Republikanske stranke, održao je govor u američkom Senatu u kojem je uporedio iranske vlasti sa režimom nacističke Njemačke.

- Rade to što rade zbog religijske agende, zbog fanatičnog uvjerenja da pripadaju nadmoćnoj vjeri. Ako to ne vjerujete, puno ste propustili. To žele i neko ih na tom putu mora zaustaviti - rekao je Grem.

Zatim je iranske vlasti uporedio s nacističkim režimom u Njemačkoj 1930-ih godina.

- Šta je Hitler želio? Da preuzme svijet i da kreira nadmoćnu rasu. Ko se nije uklapao u njegovu definiciju bio je zatvaran ili ubijen. Ajatolah i njegovi saradnici imaju isti princip, ali iz vjerskih razloga - rekao je on.

Na kraju govora, Grejem je pozvao Izrael da završi posao i da provede promjenu režima zbog koje će djeca mirno spavati.

- Amerikanci, probudite se. Shvatite zbog čega se borimo. Ajatolah nije normalan, to nisu normalni ljudi. Stanite uz Izrael - rekao je Grejem.

Inače, ovaj senator je poznat po podršci uključivanju američke vojske u sukobe širom svijeta, a od prvog napada Izraela na Iran sredinom juna tražio je od predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Trump) da uključi američke trupe u rat.

Tramp je to na kraju i učinio, a rat je zaustavljen uspostavljanjem primirja, iako vrijedi reći da su obje zemlje optužile jedna drugu za kršenje dogovora.