Jasna poruka Trampa Netanjahuu: Ne očekuj nove američke vojne akcije

Nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele zračne napade na iranske nuklearne lokacije, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) jasno je poručio izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu (Netanjyahu) da ne treba očekivati nove američke vojne akcije, potvrdio je visok zvaničnik Bijele kuće.

Napadi su izvedeni u nedjelju, a ciljane su tri ključne iranske nuklearne lokacije. Neposredno nakon toga, predsjednik Tramp u telefonskom razgovoru s Netanjahuom rekao je da je "vrijeme da se rat zaustavi i da se svi vrate diplomatskim pregovorima".

Prema riječima zvaničnika, koji je želio ostati anoniman zbog osjetljivosti diplomatskih pregovora, Tramp je smatrao da su SAD uklonile svaku neposrednu prijetnju iz Irana te da nema potrebe za daljom vojnom eskalacijom.

- Izraelski premijer razumio je stav predsjednika Trampa – da Sjedinjene Države ne žele dublju vojnu uključenost u situaciju - kazao je zvaničnik Bijele kuće.

Razgovor između dvojice lidera održan je dok je Tramp putovao prema samitu NATO-a u Hagu, iz predsjedničkog aviona Air Force One. Zvaničnici Bijele kuće navode da je Tramp bio "izuzetno čvrst i direktan" u razgovoru s izraelskim premijerom te mu je jasno stavio do znanja šta je potrebno za održavanje trenutnog primirja.

Prema istom izvoru, Netanjahu je shvatio ozbiljnost situacije i pažljivo saslušao Trampove zabrinutosti.