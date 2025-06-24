Erdoan stigao na NATO samit: Očekuje se sastanak s Trampom

Turski predsjednik Ređep Tayip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) stigao je u utorak u Holandiju kako bi prisustvovao dvodnevnom samitu NATO-a u Hagu, javlja Anadolu.

Erdoan je sletio na aerodrom Schiphol u Amsterdamu, gdje su ga dočekali holandski zvaničnici, turski ambasador pri NATO-u Basat Ozturk i turski ambasador u Hagu Selcuk Unal.

Kasnije je otputovao u Hag, gdje će biti održan samit.

Kasnije u utorak očekuje se da će se Erdoan sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trampom na večeri koju će za svjetske lidere, uključujući 45 šefova država i druge dostojanstvenike, prirediti holandski kralj Vilem-Aleksander i kraljica Maksima.

U pratnji turskog predsjednika je supruga Emine Erdoan, ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, ministar nacionalne odbrane Jasar Guler, šef Nacionalne obavještajne organizacije (MIT) Ibrahim Kalin, šef Direkcije za komunikacije Predsjedništva Turske Fahretin Altun i Akif Cagatay Kilic, Erdoganov glavni savjetnik za vanjsku politiku i sigurnost.

Očekuje se da će Erdoan tokom samita održati bilateralne sastanke s nekoliko svjetskih lidera, a fokus razgovora će biti strateške prijetnje i rizici s kojima se suočava evroatlantski region.

Dvodnevni samit NATO-a trebao bi završiti u srijedu.