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OTKRIO CNN

Obavještajne službe SAD-a demantuju Trampa: Iranska postrojenja nisu uništena

Procjena, koja do sada nije bila javno dostupna, sačinjena je u Obavještajnoj agenciji Ministarstva odbrane

Nuklearno postrojenje Fordov. Maxar Technologies

M. Až.

24.6.2025

Američki vojni napadi na tri iranska nuklearna postrojenja tokom proteklog vikenda nisu uništili ključne dijelove iranskog nuklearnog programa, već su ga vjerovatno usporili samo za nekoliko mjeseci – navodi se u ranoj procjeni američke obavještajne službe, koju je objavio CNN.

Procjena DIA-e

Procjena, koja do sada nije bila javno dostupna, sačinjena je u Obavještajnoj agenciji Ministarstva odbrane (DIA), obavještajnom ogranku Pentagona. Zasnovana je na analizi štete koju je proveo Američki centralni zapovjedni centar nakon napada.

Analiza uticaja na iranske kapacitete još je u toku i moguće je da će se promijeniti kada postane dostupno više podataka, ali prvi nalazi su u direktnoj suprotnosti s tvrdnjama predsjednika Donalda Trampa (Trump), koji je rekao da su napadi "potpuno i totalno uništili" iranske pogone za obogaćivanje urana.

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) izjavio je u nedjelju da su "iranske nuklearne ambicije uništene".

Međutim, dvoje izvora upoznatih s procjenom tvrde da iranske zalihe obogaćenog urana nisu uništene, a jedan od njih dodaje da su "centrifuge uglavnom netaknute".

- Dakle, procjena DIA-e je da smo ih unazadili možda nekoliko mjeseci, najviše - naveo je izvor.

Ocjena Bijele kuće

Bijela kuća priznaje postojanje te procjene, ali navodi da se s njom ne slaže. Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) izjavila je za CNN: "Ova procjena je potpuno netačna. Bila je označena kao ‘strogo povjerljiva’, ali je ipak procurila u CNN od strane anonimnog, nisko rangiranog gubitnika iz obavještajne zajednice. Curenje ove navodne procjene je očigledan pokušaj da se omalovaži predsjednik Tramp i diskredituju hrabri piloti koji su savršeno izveli misiju uništenja iranskog nuklearnog programa. Svi znaju šta se desi kada bacite četrnaest bombi od 14 tona savršeno na ciljeve: potpuno uništenje."

Američka vojska je saopštila da je operacija prošla po planu i da je bila "ogroman uspjeh".

Procjena učinka napada još nije konačna, a nije jasno kako se analiza DIA-e uklapa u širu sliku koju imaju druge obavještajne agencije. Prikupljanje dodatnih podataka, uključujući i one iz Irana, je u toku.

Izrael je danima prije američke operacije izvodio vlastite napade na iranska postrojenja, ali su naveli da im je potrebna američka pomoć – tačnije bombe probijači bunkera – kako bi završili operaciju. Američki bombarderi B-2 bacili su više od deset takvih bombi na dva nuklearna objekta: Fordow i Natanz.

Prema dostupnim procjenama, te bombe nisu u potpunosti uništile centrifuge ni visoko obogaćeni uran. Većina štete koncentrisana je na nadzemne objekte – uključujući električnu infrastrukturu i zgrade za preradu urana u metal za nuklearno oružje.

Pit Hegset rekao je za CNN: "Na osnovu svega što smo vidjeli, a vidio sam sve, naša kampanja bombardovanja je uništila sposobnost Irana da pravi nuklearno oružje. Naše masivne bombe su pogodile tačno pravo mjesto na svakoj meti i savršeno su funkcionisale. Uticaj tih bombi sada je zakopan ispod planine ruševina u Iranu; tako da svako ko kaže da bombe nisu bile razorne jednostavno pokušava da potkopa predsjednika i uspješnu misiju."

U utorak ujutro, Donald Tramp je ponovo tvrdio da je napad bio potpuno uspješan: "Mislim da je to potpuno uništeno. Ti piloti su pogodili svoje mete. Te mete su uništene, i piloti zaslužuju priznanje."

Na pitanje o mogućnosti da Iran obnovi svoj program, Tramp je odgovorio da su "mjesta pod zemljom uništena".

Dok Tramp i Hegset pokazuju optimizam, predsjedavajući Zajedničkog štaba general Den Cain (Dan Caine) poručio je da je "preuranjeno" donositi zaključke o tome da li Iran i dalje posjeduje određene nuklearne kapacitete.

Otkazane sjednice

U međuvremenu, zakazane tajne sjednice oba doma Kongresa o napadima su otkazane, a brifing za sve članove Predstavničkog doma odgođen. Razlog nije saopšten, niti je poznat novi termin.

Demokratski kongresmen Pat Rajan (Ryan) iz Njujorka objavio je na mreži X: "Tramp je upravo otkazao tajni brifing Predstavničkog doma o napadima na Iran bez ikakvog objašnjenja. Pravi razlog? Tvrdi da je uništio ‘sva nuklearna postrojenja i kapacitete’; njegov tim zna da ne može potkrijepiti njegovu hvalisavost i laži."

CNN podsjeća da se već dugo postavlja pitanje da li američke bombe probijači bunkera, poznate kao Massive Ordnance Penetrators, zaista mogu uništiti duboko ukopana iranska postrojenja kao što su Fordow i Isfahan.

Značajno je i to što su SAD napale Isfahan krstarećim raketama Tomahawk lansiranim iz podmornice, a ne probijajućim bombama, jer se vjerovalo da bombe ne bi dosegle najdublje dijelove tog kompleksa.

Dva izvora navode i da Iran vjerovatno ima tajne nuklearne lokacije koje nisu bile pogođene u ovim napadima i koje još uvijek funkcionišu.

# IRAN
# SAD
# DIA
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