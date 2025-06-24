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Izraelska vojska prebacuje fokus na Gazu nakon primirja s Iranom

Sada se fokus vraća na Gazu – da se taoci vrate kući i da se demontira režim Hamasa, kazao načelnik generalštaba vojske Ejal Zamir

Ejal Zamir. AP

M. Až.

24.6.2025

Izraelska vojska je u utorak saopćila da se fokus vraća na Gazu nakon sporazuma o primirju s Iranom, javlja Anadolu.

- Završili smo značajnu fazu, ali kampanja protiv Irana nije završena. Ulazimo u novu fazu zasnovanu na dostignućima trenutne - rekao je načelnik Generalštaba vojske Ejal Zamir u procjeni situacije.

Tvrdi da je Izrael uspio unazaditi iranski nuklearni program za nekoliko godina.

- Sada se fokus vraća na Gazu – da se taoci vrate kući i da se demontira režim Hamasa. Ponosan sam što imam privilegiju da komandujem organizacijom kroz ovaj period - rekao je.

Primirje koje je predložio SAD stupilo je na snagu u utorak ujutro nakon 12 dana zračnih borbi između Izraela i Irana od 13. juna..

# IZRAEL
# GAZA
# EYAL ZAMIR
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