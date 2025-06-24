Predstavnički dom SAD odbacio zahtjev za opoziv Trampa zbog neovlaštenih napada na Iran

Predstavnički dom SAD-a u utorak je odbacio zahtjev demokratskog zastupnika Ala Grina (Greena) za opoziv predsjednika Donalda Trampa (Trump) zbog zračnih napada na Iran koje je izveo bez pristanka Kongresa tokom vikenda, javlja Anadolu.

Dom je glasao 344-79 protiv rezolucije koju su zajednički podnijeli Grin i republikanski zastupnik Tomas Mesi (Thomas Massie). Većina demokrata u Predstavničkom domu glasala je, a gotovo svi republikanci su se usprotivili toj mjeri.

Pozvao je Trampa da "ukloni Oružane snage Sjedinjenih Američkih Država iz neovlaštenih neprijateljstava" u Iranu i tvrdio da samo Kongres ima ovlasti proglasiti rat prema Ustavu.

- Radim to jer razumijem da će Ustav imati smisla ili će biti besmislen - rekao je Green u Domu neposredno prije glasanja.

- Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ima dužnost da se konsultuje s Kongresom prije nego što povede ovu zemlju u rat. Činim to jer nijedna osoba ne bi trebala imati moć da povede više od 300 miliona ljudi u rat bez konsultacija s Kongresom Sjedinjenih Američkih Država - dodao je.