Kolaps na aerodromima u Dubaiju i Dohi: Više od 25.000 putnika "zaglavljeno"

Na dva najprometnija svjetska aerodroma u Dohi i Dubaiju danas je bilo oko hiljadu putnika koji su satima čekali u redovima, a razlog dugim kašnjenjima i otkazivanjima letova je privremeno zatvaranje zračnog prostora jučer.

Nakon što je Iran napao vojnu bazu Sjedinjenih Američkih Država u Kataru - Al Udeid, svoj zračni prostor sinoć su zatvorili Katar, Bahrein i Kuvajt.

Preusmjereni letovi

Preusmjereno je na stotine letova, prilikom čega se stvorio i zastoj, te su tako aerodromi širom Dubaija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakratko obustavili svoj rad.

- Nisam spavala 19 sati. A u ovom redu sam već preko devet sati – kazala je Lili Rodžers (Lily Rogers, 21) koja je čekala u redu u Dohi.

Virgin Australia procjenjuje da je preko 25.000 putnika ostalo "zaglavljeno" na aerodromu u Dohi.

Redovi su bili toliko dugi da je došlo do svađa jer su neki putnici izbjegavali redove, prema riječima svjedoka Reutersa.

Oko 250 letova otkazano je na aerodromu Hamad, dok je još 238 odgođeno, prema podacima web stranice za praćenje letova FlightRadar24.

Dugi redovi

Dugi redovi formirali su se i na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju, najprometnijem aerodromu na svijetu, gdje je otkazano oko 145 letova, a preko 450 odgođeno, pokazali su podaci FlightRadar24.

Qatar Airways je saopćio da "napreduje u obnavljanju svog rasporeda" s mogućim poremećajima do 26. juna.

Aerodromi u Dubaiju i medijska kancelarija vlade Dubaija nisu bili odmah dostupni za komentar.