Kongresmenka pokrenula opoziv Trampa: On je nazvao jednom od najglupljih članova

Zbog odluke američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da odobri operaciju američke vojske u Iranu, kongresmenka Aleksandria Okasio-Kortez (Alexandria Ocasio-Cortez) pokrenula je proces opoziva Trampa.

Nakon što je najavila pokretanje opoziva, nije izostala reakcija Trampa, koji nije štedio riječi.

"Ne ispoljavaj ljutnju"

On je nju nazvao "jednom od najglupljih članova Kongresa", te je rekao da se "vrati kući u Kvins (Queens)", odnosno distrikt kojeg predstavlja u Predstavničkom domu američkog Kongresa.

Ipak, Tramp nije dugo čekao na odgovor mlade političarke, koja mu je ironično poručila da je "ona samo luckasta djevojka" te da "ne ispoljava svoju ljutnju na nju."

- Iskalite se na osobu koja vas je nagovorila da izdate naše građane i ustav tako što ćete ilegalno bombardovati Iran i uvući nas u rat - napisala je kongresmenka.

Prekršio obećanja

Poručila je i da "mu je trebalo samo pet mjeseci da prekrši sva obećanja koja je dao.

Ovaj sukob je ponovo stavio u fokus "svađu" između Trampa i članova oba doma Kongresa zbog njegove odluke da angažuje američke trupe u Iranu.

Dok neki članovi Kongresa kažu da je bilo koje korištenje američke vojske isključivo moć koju ima ovo zakonodavno tijelo, Tramp se pozvao na ranije odluke predsjednika SAD-a, koji su dobili široke ovlasti nakon napada na Njujork 11. septembra 2001. godine.