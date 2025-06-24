Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"NIJE ŠTEDIO RIJEČI"

Kongresmenka pokrenula opoziv Trampa: On je nazvao jednom od najglupljih članova

Iskalite se na osobu koja vas je nagovorila da izdate naše građane i ustav, poručila je kongresmenka

Okasio-Kortez: Opoziv Trampa. AP

A. O.

24.6.2025

Zbog odluke američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da odobri operaciju američke vojske u Iranu, kongresmenka Aleksandria Okasio-Kortez (Alexandria Ocasio-Cortez) pokrenula je proces opoziva Trampa.

Nakon što je najavila pokretanje opoziva, nije izostala reakcija Trampa, koji nije štedio riječi.

"Ne ispoljavaj ljutnju"

On je nju nazvao "jednom od najglupljih članova Kongresa", te je rekao da se "vrati kući u Kvins (Queens)", odnosno distrikt kojeg predstavlja u Predstavničkom domu američkog Kongresa.

Ipak, Tramp nije dugo čekao na odgovor mlade političarke, koja mu je ironično poručila da je "ona samo luckasta djevojka" te da "ne ispoljava svoju ljutnju na nju."

- Iskalite se na osobu koja vas je nagovorila da izdate naše građane i ustav tako što ćete ilegalno bombardovati Iran i uvući nas u rat - napisala je kongresmenka.

Prekršio obećanja

Poručila je i da "mu je trebalo samo pet mjeseci da prekrši sva obećanja koja je dao.

Ovaj sukob je ponovo stavio u fokus "svađu" između Trampa i članova oba doma Kongresa zbog njegove odluke da angažuje američke trupe u Iranu.

Dok neki članovi Kongresa kažu da je bilo koje korištenje američke vojske isključivo moć koju ima ovo zakonodavno tijelo, Tramp se pozvao na ranije odluke predsjednika SAD-a, koji su dobili široke ovlasti nakon napada na Njujork 11. septembra 2001. godine.

# SAD
# ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ
# DONALD TRUMP
# AMERIKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.