Španija otvara vrata studentima iz Amerike kojima je Tramp otežao nastavak studiranja

Španija je potvrdila da je odobrila ubrzan pristup svojim univerzitetima za strane studente kojima je američka administracija zabranila ulazak u SAD radi studiranja.

Iz Ministarstva za migracije poručeno je da studenti koji ne mogu završiti studiranje u Americi zbog suspenzije viza moći će ih nastaviti u Španiji.

Dodaju da će vize studentima omogućiti da rade skraćeno radno vrijeme.

Ulazak u sukob

Tramp je ušao u sukob s nekoliko vodećih američkih univerziteta, optužujući ih da su postali "uporišta antisemitizma" nakon velikih studentskih protesta u znak podrške pravima Palestinaca tokom rata u Gazi.

U sukobu s Harvardom, Tramp je zamrznuo sredstva za istraživanja i zaprijetio ukidanjem poreskog oslobađanja, što je navelo nekoliko evropskih zemalja, uključujući Španiju, da povećaju istraživačke grantove kako bi privukle talentovane studente i istraživače.

Dok Tramp nastoji ograničiti imigraciju u SAD, španski premijer Pedro Sančez (Sánchez) je aktivno podstiče, ističući njene ekonomske koristi.

Apliciranje za vize

Prema podacima sa stranice Open Doors, Španija se nalazi na trećem mjestu među najpoželjnijim destinacijama za studente iz SAD-a koji žele studirati u inostranstvu, iza Velike Britanije i Italije.

Najmanje 20.000 njih svake godine aplicira za vize kako bi dio svojih studija obavili u Španiji.