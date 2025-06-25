Norvežanin tvrdi da mu je odbijen ulazak u SAD: U telefonu imao šaljivu fotografiju Vensa

Norveški turist Meds Miklsen (Mads Mikkelsen) bio je uzbuđen zbog svog odmora, ali sve je krenulo nizbrdro, jer kako tvrdi zlostavljan je.

Kako prenosi Daily Mail, Miklsen tvrdi da mu je odbijen ulazak u Ameriku nakon što su službenici imigracije pronašli meme (šaljivu fotografiju, engl.) sa Džej Di Vensom (JD Vanceom) na njegovom telefonu.

Turist je na aerodrom stigao u Njuvark, u Nju Džersi 11. juna, ali on je navodno izdvojen i zatvoren u ćeliju. Bio je podvrgnut onome što je za norveški portal Nordlys opisao kao "zloupotrebu moći i uznemiravanje."

- Postavljali su pitanja o krijumčarenju droge, terorističkim zavjerama i desničarskom ekstremizmu bez ikakvog osnova - rekao je za taj portal, pominjujući službenike granične kontrole.

Miklsen tvrdi da su mu službenici zatim zaprijetili kaznom od 5.000 dolara ili pet godina zatvora ako im ne otkrije lozinku za svoj mobilni telefon.

Navodno su na kameri njegovog telefona pronašli meme na kojem američki potpredsjednik JD Vance ima ćelavu, jajoliku glavu, piše Daily Mail.

Poslat nazad u Norvešku

Miklsen je rekao da su ga, nakon što su otkrili tu sliku, američke vlasti istog dana poslale nazad u Norvešku.

Slična situacija desila se turisti iz Australije, koji tvrdi da mu je odbijen ulazak u SAD nakon što su ga ispitivali o njegovim stavovima o sukobu u Gazi i člancima koje je pisao o pro-palestinskim protestima.

Alistair Kičen (Kitchen), ukrcao se na let iz Melburnea za Njujork 12. juna kako bi posjetio prijatelje, kada ga je tokom presjedanja u Los Angelesu izdvojio službenik Carinske i granične zaštite (CBP).

Zadržan na aerodromu

Zadržan je 12 sati na Međunarodnom aerodromu u Los Anđelesu (Angelesu) prije nego što je bio ukrcan na let nazad za Melburne.

Kitčen je rekao da mu je ulazak u SAD odbijen zbog njegovih političkih uvjerenja, ali je Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) kasnije saopćilo da je ta tvrdnja "nedvosmisleno lažna."