Izraelci su ubili najmanje 14 naučnika iz iranskog nuklearnog programa: Da li to može garantovati mir?

Nakon što je na snagu stupilo primirje između Izraela i Irana koje je proglasio američki predsjednik Donald Tramp (Trump), u jednom od posljednjih napada Izraelci su ubili istaknutog naučnika iz Irana u vazdušnom napadu koji se desio jučer ujutro.

Naime, Mohamed Reza Sedigi Saber kojeg je State Department sankcionisao u maju zbog njegove uloge u nuklearnom programu Teherana, posljednji je od četrnaest vodećih atomskih stručnjaka koje je Izrael ubio nakon što je jevrejska država tvrdila da su bili "lično umiješani" u pomoć u razvoju visoko obogaćenog uranijuma za nuklearno oružje, prenosi Telegraf.rs.

Saber je bio šef Šahid Karimi grupe u okviru Organizacije za odbrambene inovacije i istraživanja Irana, koja je konkretno radila na projektima vezanim za eksplozive, prema navodima State departmenta.

Istraživanje i testiranje

Njegov rad je bio direktno "povezan sa projektima uključujući istraživanje i testiranje primjenjivo na razvoj nuklearnih eksplozivnih uređaja", navelo je ministarstvo.

Čini se kako je Izrael ciljao Sabera više od sedam dana, a prethodni napad na kuću njegovog tasta ubio je njegovog 17-godišnjeg sina 13. juna, navodi su iranskih medija

Nakon Saberove smrti, Jošua Zarka, ambasador Izraela u Francuskoj, pohvalio se da je jevrejska država do sada ubila najmanje 14 iranskih atomskih stručnjaka otkako je počeo rat sa Teheranom.

- Činjenica da je cijela grupa nestala u suštini vraća program unazad za nekoliko godina, za priličan broj godina – izjavio je Zarka za Associated Press.

Devet iranskih nuklearnih naučnika je ubijeno tokom početnog talasa napada, saopćila je vojska Izraela.

Zarka je rekao da bi smrti, zajedno sa prethodnim napadima u kojima su ubijeni drugi iranski nuklearni naučnici, trebalo da posluže kao upozorenje nasljednicima programa.

- Ovi ljudi su imali znanje o pravljenju nuklearnog oružja i razvijali su znanje kako da to rade dalje. I zato su eliminisani. Mislim da će ljudi koje budu pitali da učestvuju u budućem programu nuklearnog oružja u Iranu dvaput razmisliti o tome – istakao je on.

Bez problema

Ali stručnjaci su rekli da je Iran u prošlosti zamjenjivao naučnike svog nuklearnog programa i da neće imati problema da to ponovo učini, tvrdeći da sama vojna sila nikada neće biti dovoljna da izbriše iransko znanje o nuklearnoj tehnologiji.

- Napadi ne mogu uništiti znanje koje je Iran stekao tokom nekoliko decenija, niti bilo kakve ambicije režima da to znanje iskoristi za izgradnju nuklearnog oružja – izjavio je ministar vanjskih poslova Velike Britanije Dejvid Lami (David Lammy) poslanicima u Donjem domu u ponedjeljak.

Bivši američki diplomata specijalizovan za neširenje nuklearnog oružja Mark Ficpatrik poručio je da Iran ima sve planove koje su mu potrebni da obuči sljedeću generaciju naučnika.

Obavit će posao

- Imaju zamjene u možda sljedećem rangu niže, nisu tako visoko kvalifikovani, ali će na kraju obaviti posao – istakao je za AP.

Izraelski zvaničnici su se pohvalili da su unazadili iranski nuklearni program "za više godina", ali su upozorili da mir možda neće biti trajan.

- Zaključili smo značajno poglavlje, ali kampanja protiv Irana nije gotova – poručio je načelnik Generalštaba IDF general-potpukovnik Ejal Zamir.