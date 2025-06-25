Tramp rizikovao uključivanjem u sukob s Iranom: Hoće li pokret MAGA platiti cijenu?

Donald Tramp (Trump) je tokom svojih prvih par mjeseci na mjestu predsjednika SAD pokazao sklonost riziku, a zračni napad na Iran mogao bi predstavljati njegov najveći rizik do sada jer politička nagrada ovisi o tome hoće li uspjeti održati krhki mir između Irana i Izraela, kažu analitičari.

Vrijeme će pokazati

Stručnjaci upozoravaju na rizik da Tramp izgubi kontrolu nad događajima. Za sada izgleda da je Tramp uspio ograničiti američko sudjelovanje i natjerati strane na prekid vatre.

Vrijeme će pokazati hoće li se prekid vatre održati. Tramp je u utorak izrazio frustraciju što je Izrael napao Teheran nekoliko sati nakon primirja.

Ako se sporazum ne održi ili Iran uzvrati, Tramp riskira fragmentaciju MAGA pokreta koji mu je pomogao povratak na vlast.

- Ako Iran za šest mjeseci i dalje bude problem, to će uništiti MAGA pokret - kaže politički analitičar Kris Stajervolt (Chris Stirewalt).

Dodaje da je Tramp već razvodnio pokret uvlačenjem SAD u novi Bliskoistočni sukob, što je prije odbacivao. Prošlog četvrtka Tramp je rekao da će mu trebati dvije sedmice da odluči o ulasku SAD u rat, a dva dana kasnije odobrio je bombardiranje, iznenadivši mnoge Amerikance.

Njegova odluka da napadne Iran mogla bi stvoriti probleme i bilo kojem republikancu koji pokuša preuzeti njegovu ulogu na sljedećim predsjedničkim izborima.

Nervoza javnosti

Iran nije bio jedini primjer gdje se Tramp kladio na veliko. Povremena primjena carina izazvala je neizvjesnost na tržištima i strah od inflacije. Pokušaji smanjenja birokratije stali su nakon odlaska Ilona Maska (Elon Musk) iz njegovog savjetničkog kruga, a oštra imigracijska politika potaknula je proteste širom zemlje.

Ali, ako Tramp uspije natjerati Iran da odustane od nuklearnih ambicija, to bi bilo veliko postignuće u regiji koja je godinama opterećivala američke predsjednike i uvukla SAD u ratove u Iraku i Afganistanu.

Tramp se zalagao za kraj "vječnih ratova", što objašnjava nervozu javnosti zbog njegove agresije prema Iranu.

Prema anketi Reuters/Ipsos, provedenoj prije prekida vatre, samo 36 posto ispitanika podržava napade na iranski nuklearni program. Ukupna podrška Trampu pala je na 41 posto, najnižu u njegovom drugom mandatu, a njegova vanjska politika dobila je još lošije ocjene.

Kao kandidat, Tramp je obećavao kraj ratova u Ukrajini i Gazi, no ubrzo je shvatio da ne može podrediti Moskvu i Jeruzalem svojoj volji.

Ovaj napad uklapa se u Trampov stil vođenja drugog mandata — spreman je donositi velike odluke i djelovati hrabro bez široke podrške javnosti. Ne mora se brinuti o reizboru, a surađuje s Kongresom koji je uglavnom pod kontrolom republikanaca.

- Politička osveta možda neće uslijediti odmah, ali može se pojaviti kroz nastavak građanskih nemira ili demokratske uspjehe na sljedećim međuizborima - kaže politologinja s Middlebury Collegea Allison Stanger.