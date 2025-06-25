Vitkof zagrmio nakon curenja obavještajnih podataka: "To je nečuveno i izdajničko"

Specijalni izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof (Steve Witkoff) komentirao je curenje procjene obavještajnih podataka o američkom napadu na Iran i nazvao je "izdajničkom".

- To je nečuveno, izdajničko i mora se istražiti. Ko god je to uradio treba biti odgovoran - rekao je za Fox News.

Izvještaji pokazali drugačije

Dodao je da je pročitao sve izvještaje o procjeni štete, rekavši kako nema sumnje da su sva tri nuklearna postrojenja koja su SAD pogodile "uništena".

Donald Tramp (Trump) je, čini se, ponovio Vitkofove komentare objavljujući isječak intervjua za Fox na Truth Social.

- Postavili smo 12 bombi za uništavanje bunkera na Fordow. Nema sumnje da je probilo... i nema sumnje da je uništeno. Dakle, izvještavanje koje na neki način sugerira da nismo postigli cilj je jednostavno potpuno apsurdno - naveo je.

Podsjetimo, rana procjena Pentagona o američkom napadu na Iran u subotu bacila je sumnju na tvrdnje administracije da je nuklearni program "potpuno uništen".

SAD su napale tri nuklearna postrojenja u Iranu - Fordow, Natanz i Isfahan - bombama "bunker buster" sposobnim da probiju 18 metara betona ili 61 metar zemlje prije nego što eksplodiraju.

Netaknute nuklearne centrifuge

Međutim, izvori upoznati s obavještajnom procjenom kažu da su iranske centrifuge uglavnom "netaknute" i da je udar bio ograničen na nadzemne strukture.

Ulazi u dva nuklearna postrojenja su bili zatvoreni, a dio infrastrukture je uništen ili oštećen, ali većina postrojenja, koja su duboko pod zemljom, ostala je netaknuta.

Anonimni izvori rekli su američkim medijima da se procjenjuje da je napad Iran unazadio samo "najviše nekoliko mjeseci" i da bi svako obnavljanje njegovog nuklearnog programa moglo zavisiti od toga koliko će zemlji trebati da iskopa i izvrši popravke.

Izvori su također potvrdili CBS-u da je dio iranskih zaliha obogaćenog urana premješten prije napada, prema procjeni obavještajnih službi.