Iran pogubio trojicu muškaraca optuženih za špijunažu za Izrael

Iran je pogubio trojicu muškaraca nakon što su osuđeni za saradnju s Izraelom.

Muškarci su optuženi za saradnju sa obavještajnom agencijom Mosad i krijumčarenje opreme korištene u atentatu, izvještava novinska agencija Mizan.

Iran je pogubio mnoge osobe osuđene za veze s Mosadom i olakšavanje izraelskih operacija u zemlji.

Podsjećamo, par dana ranije izvršeno je pogubljenje Mohamadamina Šajesteha (Mohammadamin Shayesteh) koji je bio osuđen na smrt zbog saradnje sa agencijom Mosad, kao "vođa sajber-tima" .

Iranske vlasti izvršile su u nedelju pogubljenje još jednog osuđenog izraelskog špijuna Madžida Mosejbija.