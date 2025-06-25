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SARADNJA S MOSADOM

Iran pogubio trojicu muškaraca optuženih za špijunažu za Izrael

Par dana ranije izvršeno je pogubljenje Mohamadamina Šajesteha i Madžida Mosejbija

Špijuni olakšali operacije Izraela u Iranu. Al jazeera

Dž. R.

25.6.2025

Iran je pogubio trojicu muškaraca nakon što su osuđeni za saradnju s Izraelom.

Muškarci su optuženi za saradnju sa obavještajnom agencijom Mosad i krijumčarenje opreme korištene u atentatu, izvještava novinska agencija Mizan.

Iran je pogubio mnoge osobe osuđene za veze s Mosadom i olakšavanje izraelskih operacija u zemlji.

Podsjećamo, par dana ranije izvršeno je pogubljenje Mohamadamina Šajesteha (Mohammadamin Shayesteh) koji je bio osuđen na smrt zbog saradnje sa agencijom Mosad, kao "vođa sajber-tima" .

Iranske vlasti izvršile su u nedelju pogubljenje još jednog osuđenog izraelskog špijuna Madžida Mosejbija.

# IZRAEL
# MOSSAD
# IRAN
# ŠPIJUNI
# POGUBLJENJE
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