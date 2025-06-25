Tramp bijesan zbog izvještaja o napadu na nuklearna postrojenja: "Ovo je bila jedna od najuspješnijih akcija u historiji"

Donald Tramp (Trump), američki predsjednik oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social osporivši izvještaj CNN-a da iranska nuklearna postrojenja nisu pretrpjela značajnu štetu u nedavnom napadu te da su ključne komponente još uvijek netaknute.

On je napad nazvao jednim od najuspješnijih vojnih akcija u historiji i da su nuklearne lokacije u Iranu potpuno uništene.

Ranije u utorak, CNN je izvijestio da su američki vojni napadi na tri iranska nuklearna postrojenja vjerovatno samo unazadili iranski nuklearni program za nekoliko mjeseci, prema ranoj procjeni američkih obavještajnih službi koju je opisalo sedam ljudi upućenih u nju.

Predsjednik je objavio svoje izvorne komentare oko 3:30 ujutro po lokalnom vremenu, prije nego što ih je izbrisao i ponovno objavio nakon što je ispravio pravopisnu pogrešku u izvornoj objavi, kritikujući CNN i The New York Times zbog onoga što je nazvao "pokušajem umanjenja" napada.

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Livit (Karoline Leavitt) također je ranije u utorak usprotivila se CNN-ovom izvještavanju, priznajući njegovo postojanje, ali ga nazivajući "potpuno pogrešnim".