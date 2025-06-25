Iran: Uhapšeno 700 osoba koje se dovodi u vezu s Izraelom

Iran je uhapsio 700 osoba optuženih za veze s Izraelom tokom 12-dnevnog sukoba, izvještava državna novinska agencija Nournews.

Također, tokom sukoba, pogubljeno je nekoliko osoba optuženih za rad s Mosadom.

- Idris Ali, Azad Shojai i Rasoul Ahmad Rasoul, koji su pokušali uvesti opremu u zemlju za izvođenje atentata, uhapšeni su i suđeni zbog saradnje u korist cionističkog režima. Kazna je izvršena jutros i obješeni su - navodi pravosuđe, misleći na Izrael.

Pogubljenja su se dogodila u Urmiji, sjeverozapadnom gradu blizu granice s Turskom.

Nakon što je rat izbio 13. juna, Teheran je obećao brza suđenja za ljude uhapšene zbog sumnje da su sarađivali sa zakletim neprijateljem.

Iran je izvršio pogubljenja muškaraca optuženih da su agenti Mosada i u nedjelju i u ponedjeljak.