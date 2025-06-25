Republikanska kongresmenka tvrdi: "Kenedi je ubijen zbog protivljenja izraelskom nuklearnom programu"

Republikanska kongresmenka Mardžori Tejlor Grin (Marjorie Taylor Greene) sugerisala je da je bivši američki predsjednik Džon F. Kenedi (John F. Kennedy) ubijen zbog protivljenja izraelskom nuklearnom programu.

- Nekada je bio veliki predsjednik kojeg je američki narod volio. Protivio se izraelskom nuklearnom programu. A onda je ubijen - objavila je Grene na X-u braneći svoje nezadovoljstvo napadom Donalda Trampa (Trump) na Iran.

Ozbiljan rizik

Početkom 1960-ih, Kenedi je bio žestoki protivnik izraelskog nuklearnog programa, zabrinut da je to ozbiljan rizik od širenja oružja, prema deklasificiranim dokumentima koje je 2016. godine objavio Nacionalni sigurnosni arhiv. U to vrijeme, Kenedi je insistirao da Izrael dopusti periodične inspekcije kako bi se ublažila opasnost.

Izrael nikada nije javno priznao da ima nuklearno oružje, ali se to smatra činjenicom.

Divlje teorije zavjere proširile su se u godinama nakon atentata 1963., ali i FBI i Warrenova komisija, predsjednička komisija osnovana za istragu Kenedijevog ubistva, utvrdili su da je Li Harvi Osvald (Lee Harvey Oswald) djelovao sam u ubistvu.

Grin je objavila svoje tvrdnje kao odgovor konzervativnom komentatoru Marku Levinu, koji je na X-u nazvao predstavnicu Džordžije "glupom" i rekao joj da "nastavi udarati glavom o zid" zbog njenih prigovora na napade na tri iranska nuklearna postrojenja.

- Ne odlazim. Na mom si radaru - rekao je Levin.

Uznemirujuće prijetnje

- Ovo je izuzetno bolesno i uznemirujuće - rekla je Grin u svojoj objavi prije nego što je optužila Levin da koristi isti ton i jezik kao "psihopati" koji joj "svaki dan" šalju prijetnje smrću.

Nastavila je raspravljati o Isusu i njegovim učenjima, uključujući i da se "moli za svoje neprijatelje".

- Dat ću sve od sebe da se molim za vas. Ali sada ću biti oprezna - rekla je Grin prije nego što je prešla na odjeljak o Kenediju.

- Ja sam za mir. Protivim se ratu, uključujući ratove koje Izrael vodi. Trebam li osjećati da mi je život sada u opasnosti? Što je s predsjednikom Trampom koji je jutros oštro ukorio Izrael zbog nastavka napada na Iran - napisala je.

Levinov predstavnik nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

To nije prva teorija vezana uz Jevreje ili Izrael koju je Grin zagovarala. Ona je 2018. promovirala teoriju zavjere na Facebooku gdje je nagađala da su požare u Kaliforniji mogli uzrokovati laseri ispaljeni iz svemirskih generatora koje je finansirala investicijska grupa Rothschild.