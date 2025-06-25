Poginulo sedam izraelskih vojnika u Gazi: Upali u složenu zasjedu Hamasa

Izraelski mediji izvještavaju da je sedam vojnika ubijeno, a oko 17 ranjeno, nakon što su upali u složenu zasjedu u Kan Junisu, na jugu Pojasa Gaze.

Prema nekim informacijama, žrtve su uključivale dvije vojne jedinice iz različitih brigada i formacija razine divizije. Izvještaji su također ukazali na to da se nekoliko vojnika još uvijek vodi kao nestalo na bojnom polju, uz ozbiljnu zabrinutost za njihovu sudbinu. Vojni helikopteri su navodno evakuisali ranjenike u bolnicu Tel HaShomer u Tel Avivu.

Izraelski mediji opisali su incident kao "teško razumljiv", s obzirom na to da su i poginuli i ranjeni bili iz dvije različite jedinice.

Izvijestili su da su palestinski borci postavili sofisticiranu zasjedu za izraelske snage, zapalivši oklopni transporter tipa Puma dok su vojnici još bili unutra.

Jauci ranjenih mogli su se čuti na video snimci koju su snimili borci Hamasa, prije nego što je pokrenuta druga zasjeda usmjerena na spasilački tim.

Kasnije je izraelska vojna komanda objavila da je sedam vojnika iz 605. inženjerijskog bataljona, uključujući oficira voda, ubijeno u napadu usmjerenom na oklopni transporter u južnom Pojasu Gaze.

Hamasove brigade al-Qassam potvrdile su da su njihovi borci izveli složenu zasjedu ciljajući izraelske snage koje su se sklonile u kuću, koristeći granatu al-Yassin 105 i RPG u južnom Kan Junisu.