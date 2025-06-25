Velika Britanija se naoružava: Kupuje 12 aviona koji mogu nositi nuklearne bojeve glave

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva potvrdila je da će kupiti najmanje 12 borbenih aviona F-35A, sposobnih nositi američke nuklearne bojeve glave, prenosi Sky News što je najznačajnije jačanje britanskih nuklearnih kapaciteta u posljednjih 30 godina.

Britanski premijer Kir Starmer (Keir) danas će na NATO samitu u Haagu objaviti da će novi eskadron biti dio savezničke misije odvraćanja, u okviru koje avioni država članica mogu nositi američko nuklearno oružje.

Radi se o presedanu za Kraljevsko ratno zrakoplovstvo (RAF), koje od 1990-ih godina nije imalo kapacitete za nošenje nuklearnog oružja iz zraka.

- U eri radikalne nesigurnosti ne možemo više uzimati mir zdravo za gotovo. Ovi F-35 avioni dvostruke namjene otvaraju novo poglavlje za naš RAF i služit će kao odvraćanje protiv prijetnji koje ugrožavaju Veliku Britaniju i naše saveznike - rekao je Starmer.

Odgovor na pritisak

Odluka dolazi u vremenu rastuće nesigurnosti u Evropi i pokušaja saveznika da uvjere američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) kako ozbiljno shvataju odbranu kontinenta. Tramp je neposredno prije dolaska u Haag javno dovodio u pitanje temeljni NATO-ov princip kolektivne odbrane iz članka 5.

Zbog sve većeg pritiska iz Vašingtona, saveznici su se obavezali da će povećati vojne i odbrambene troškove na 5 posto BDP-a do 2035. godine. Nabavka novih F-35A aviona dio je šireg paketa jačanja evropskih kapaciteta, koji bi mogli smanjiti zavisnost od američkog „kišobrana“, ali i poslati poruku Rusiji, Kini i njihovim teritorijalnim pretenzijama.

Promjena vojne doktrine

Avioni će biti stacionirani u RAF-ovoj zrakoplovnoj bazi Marham u Norfolku. Za razliku od nacionalnog odvraćanja koje se bazira na podmornicama s nuklearnim projektilima, ova eskadrila će djelovati unutar NATO-ove kolektivne strategije.

Mark Rutte, novi šef NATO-a, pozdravio je odluku i nazvao je „još jednim snažnim britanskim doprinosom savezu“. Belgija, Njemačka i Nizozemska već učestvuju u ovoj misiji sa sličnim avionima, dok dosadašnji britanski F-35B, koji mogu polijetati sa nosača aviona, nisu imali kapacitet nošenja nuklearnog oružja.

Nova verzija F-35A polijeće sa piste, ima veći domet i može nositi nuklearne ili konvencionalne bojeve glave.

Iako vlada najavljuje da će narudžba podržati 20.000 radnih mjesta u Velikoj Britaniji, političke reakcije nisu jedinstvene. Ministar odbrane Džon Hili (John Healey) pozvao se na nedavnu reviziju odbrambene politike, koja je navodno preporučila veći angažman u zajedničkoj NATO misiji.

Međutim, javno dostupna verzija dokumenta nije sadržavala takvu preporuku. Glavni autor izvještaja, George Robertson, rekao je da je takav koncept razmatran, ali nije prihvaćen.

- Da smo ga podržavali, bio bi uključen u dokument. Nismo bili naročito oduševljeni - izjavio je pred parlamentarnim odborom. Robertson, koji je bio ministar odbrane krajem 1990-ih, podsjetio je da je upravo on tada ukinuo kapacitete nošenja nuklearnih bombi koje se lansiraju iz zraka.