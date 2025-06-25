Iran će održati nacionalnu sahranu za visoke komandante i naučnike

Iran će u subotu održati državne sahrane za visoke vojne komandante i vrhunske naučnike ubijene tokom 12-dnevnog rata zemlje s Izraelom, javljaju zvanični mediji.

- Nacionalna sahrana za komandante i naučnike stradale u agresiji cionističkog režima održat će se u subotu od 8:00 sati (04:30 GMT) u Teheranu - izvijestila je zvanična novinska agencija IRNA, dan nakon što su zaraćene strane pristale na prekid vatre.

Ubijeni su šef IRGC-a Hossein Salami, šef ​​centralnog štaba Khatam-al Anbiya, Gholam Ali Rashid, šef zračnih snaga IRGC-a Amir Ali Hajizadeh, šef iranskih oružanih snaga Mohammad Hossein Bagheri.

IRNA navodi da će Hossein Salami, komandant Revolucionarne garde kojeg je Izrael ubio prvog dana rata 13. juna, biti sahranjen u četvrtak.

Izrael je saopštio da je njegov sveobuhvatni napad na iranske najviše vojne lidere, nuklearne naučnike, lokacije za obogaćivanje uranijuma i program balističkih raketa bio neophodan kako bi se spriječila Islamska Republika da ostvari svoj otvoreni plan uništenja jevrejske države.