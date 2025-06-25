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NUKLEARNA POSTROJENJA

Aragči pozvan na sastanak zbog posljedica napada SAD: Zabilježeno ispuštanje radioaktivnih i hemijskih materija

Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Rafael Mariano Grosi izrazio zabrinutost

Grosi: Nije došlo do povećanja nivoa zračenja izvan postrojenja. Pakistan Today

Dž. R.

25.6.2025

Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Rafael Mariano Grosi, saopštio je da je predložio sastanak sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem (Abbas Araghchi), izražavajući zabrinutost zbog posljedica američkih napada na nuklearna postrojenja u Iranu.

U zvaničnom saopštenju, Grosi je istakao važnost saradnje i naglasio da su inspektori IAEA ostali prisutni u Iranu tokom cjelokupnog sukoba, te da su spremni da odmah nastave sa radom, uključujući provjeru stanja i inventara nuklearnog materijala.

- Kao što sam više puta izjavio, prije i tokom sukoba, nuklearna postrojenja nikada ne bi smjela biti meta napada zbog stvarnog rizika od ozbiljnog radiološkog incidenta - naveo je Grosi.

Prema procjeni IAEA, tokom napada je došlo do velike štete na nekoliko nuklearnih lokacija u Iranu, uključujući postrojenja za konverziju i obogaćivanje uranijuma. Zabilježeno je lokalizovano ispuštanje radioaktivnih i hemijskih materija unutar oštećenih objekata, ali, prema trenutnim informacijama, nije došlo do povećanja nivoa zračenja izvan postrojenja.

Uprkos naporima Grosija da održi dijalog, iranski zvaničnici izražavaju oštro protivljenje. Alaeddin Borudžerdi, član Komisije za nacionalnu bezbjednost i vanjsku politiku iranskog parlamenta, izjavio je da Grosiju ne bi trebalo dozvoliti ulazak u zemlju. Prema izvještaju Iranske studentske novinske agencije (ISNA), Borudžerdi je pozvao na obustavu svake saradnje sa IAEA.

Istovremeno, pomenuta parlamentarna komisija usvojila je nacrt zakona kojim bi se u potpunosti suspendovala saradnja Teherana sa Ujedinjenim nacijama po pitanju nuklearnih inspekcija.

# IRAN
# SAD
# POSLJEDICE
# RAFAEL MARIANO GROSSI
# ABBAS ARAGHCHI
# NUKLEARNA POSTROJENJA
# RADIOAKTIVNA MATERIJA
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