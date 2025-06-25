Ministar vanjskih poslova Ukrajine: Očekujemo da će povećanje sankcija Rusiji pogoditi njihov ratni budžet

Ministar vanjskih poslova Ukrajine, Andrii Sibiha (Sybiha) sastao se s visokom predstavnicom EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kajom Kallas. Tom prilikom poručio je da da Ukrajina očekuje sankcije protiv Rusije koje će pogoditi ratni budžet ruskog lidera Vladimira Putina.

- Razgovarali smo o sljedećim koracima EU u povećanju pritiska sankcija na Rusiju. Očekujemo da će biti zaista jaki i da će naštetiti Putinovom ratnom budžetu - rekao je.

Sibiha je također napomenuo da je s Kallas razgovarao o važnosti napretka u procesu pristupanja Ukrajine EU.

- Naglasio sam da je Ukrajina ispunila sve uslove za otvaranje prvog pregovaračkog klastera i da je neprihvatljivo da jedna zemlja opstruira proces - istakao je.

Mađarska i Slovačka odbile su odobriti novi 18. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije do sastanka Evropskog vijeća, na kojem se očekuje da će lideri EU razgovarati o daljnjem pritisku sankcija na Kremlj.