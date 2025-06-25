Piloti opisali misiju napada na Iran: Let trajao 37 sati bez prekida, zahtijevao nadljusku izdržljivost

Bombarderski napad SAD na tri iranska nuklearna postrojenja proteklog vikenda bio je veliki vojni poduhvat koji je od pilota B-2 bombardera zahtijevao gotovo nadljudsku izdržljivost – let je trajao čak 37 sati bez prekida, piše CNN.

Sedam nevidljivih bombardera B-2, svaki s po dva člana posade, preletjelo je gotovo pola svijeta i vratilo se nazad, u jednoj od najdužih zračnih operacija u modernoj historiji.

Rekordna misija

Melvin Dži Dili (G. Deaile), penzionisani pukovnik Ratnog zrakoplovstva SAD, jedan je od rijetkih koji zna kako izgleda biti u kokpitu tokom ovakve misije. On je 2001. sudjelovao u rekordnoj 44-satnoj zračnoj operaciji iznad Afganistana.

Operaciju ovog vikenda opisao je kao "nevjerojatan podvig". U njoj je sudjelovalo više od 125 aviona. Dok je sedam B-2 bombardera poletjelo s baze Whiteman u Missouriju prema Iranu, drugi B-2 letjeli su zapadno kao mamac. Misiji su se pridružili i lovci, izviđački avioni i tankeri za nadopunu goriva u zraku.

- Najimpresivnije mi je bilo to što je sedam aviona izvelo sedam različitih naleta u razmaku od samo pola sata - rekao je.

Trikovi za budnost

Opisao je let za Afganistan kazavši da se posada izmjenjivala – dok je jedan bio u sjedalu, drugi bi mogao malo odspavati na preklopnoj ležaljci iza njih.

Iako je bilo teško zaspati zbog nervoze, tijelo bi nakon nekog vremena popustilo. Sunce im je pomoglo u borbi protiv pospanosti, jer su gotovo cijeli let letjeli prema zapadu i time usporavali tjelesni ritam.

Piloti su imali na raspolaganju i tzv. “go pilule” – amfetamine za budnost.

- Let je dug, koncentracija mora ostati visoka, a liječnici su ih službeno odobrili - rekao je. No naglasio je da se pravila mogu mijenjati i da ne zna jesu li se koristile i sada.

WC bez pregrada

Uprkos sofisticiranosti bombardera B-2, WC je ostao primitivan. Postojao je hemijski WC, ali se koristio samo u nuždi.

- Privatnost je značila da kolega samo gleda u drugu stranu - rekao je.

Kako bi izbjegli dehidraciju, pili su oko bočicu vode na sat vremena, a urin su skupljali u tzv. "piddle packs" – vrećice s upijajućim materijalom nalik na mačji pijesak.

- Na kraju smo znali računati koliko težimo s tim vrećicama – šta drugo raditi 44 sata - rekao je uz smijeh.

Hranu su sami pakirali, a dobivali su i specijalno pripremljene obroke za konzumaciju u letu. No kako nisu trošili puno energije, nisu ni puno jeli.

Nakon što su preletjeli Pacifik i jug Indije, okrenuli su na sjever i napali ciljeve u Afganistanu. Prvi nalet trajao je oko četiri sata, ali kad su izašli iz afganistanskog zračnog prostora, zapovjeđeno im je da se vrate i izvede još jedan napad. Dili je tada uzeo još jednu dozu amfetamina.

Nakon drugog naleta, sletjeli su na američku bazu Diego Garcia u Indijskom oceanu. Tokom debrifinga prikazane su im snimke pogođenih ciljeva, nakon čega su večerali, malo se opustili i konačno zaspali.

Niko ne zna

Stiven Bašam (Steven Basham), penzionisani general rekao je da je “najnadrealniji trenutak” sam polazak.

- Letite u misiju o kojoj nitko ne zna, osim šačice ljudi - rekao je.

Posebnost subotnje operacije bile su bombe koje su nosili – GBU-57 “Massive Ordnance Penetrator”, teške oko 13.600 kilograma, dizajnirane za probijanje debelih slojeva zemlje i betona. B-2 je jedini bombarder koji ih može nositi, a ovo je prvi put da su te bombe korištene u borbi.

Sedam bombardera nosilo je ukupno više od deset takvih bombi. Prema Bašamu, nagli gubitak nekoliko tona tereta nije osjetno utjecao na let tako sofisticiranog aviona.

Najzahtjevniji trenutci misije bili su povratni trenuci punjenja goriva u zraku, kad je posada već bila iscrpljena.

- Ali ono što ih je vjerojatno podiglo bila je činjenica da ponovno ulaze u američki zračni prostor i čuju ono poznato 'dobrodošli kući' od američkog kontrolora leta - rekao je Bašam.