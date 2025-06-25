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IZAZVAO BROJNE REAKCIJE

Vens: Tramp je tokom razgovora sa stranim liderom pritisnuo crveno dugme i rekao - nuklearno

U jednom trenutku je isključio mikrofon i rekao "ovo ne ide najbolje"

Vens: Pohvalio Trampovu reakciju. AP

Dž. R.

25.6.2025

Večera Republikanske stranke Ohija koja je doržana u utorak začinjena je govorom američkog senatora Džej Di Vensa (JD Vance) koji je izazvao brojne reakcije svojim neobičnim prisjećanjem na trenutak proveden s predsjednikom Donaldom Trampom (Trump).

Vens je okupljenima prepričao da je nedavno bio s Trampom dok je ovaj vodio telefonski razgovor sa jednim stranim liderom. U jednom trenutku, Tramp je isključio mikrofon i rekao Vensu: "Ovo ne ide baš najbolje", nakon čega je, pritisnuo crveno dugme.

- Moje oči su se raširile i rekao sam: ‘Gospodine predsjedniče, znate li šta ste upravo uradili?’ On me pogleda i kaže: ‘Nuklearno. Nuklearno.’ A dvije minute kasnije uđe čovjek s dijetalnom Coca-Colom. Pogleda me i kaže: ‘Nije bilo nuklearno. To je samo dugme za Coca-Colu.’ - ispričao je Vens.

On je tokom govora pohvalio Trampa zbog, kako je rekao, "uništenja iranskog nuklearnog programa" u, prema njegovim riječima, "izuzetno uspješnom udaru tokom vikenda". Naglasio je da je operacija izvedena bez ijedne američke žrtve.

- Ne samo da smo uništili iranski nuklearni program, već smo to učinili bez ijednog američkog stradalog, i to se zaista dogodilo - rekao je Vens publici.

Ipak, američke obavještajne službe naknadno su saopćile da je šteta nanesena iranskom nuklearnom programu znatno manja nego što je to Tramp predstavio na društvenim mrežama, gdje je tvrdio da je završio „rat od 12 dana“.

Vens je također elaborirao svoju izjavu s mreže X od ranije tog dana, u kojoj je udare na Iran nazvao dijelom "nove doktrine američke vanjske politike".

# SAD
# DONALD TRUMP
# JD VANCE
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