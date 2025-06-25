Vens: Tramp je tokom razgovora sa stranim liderom pritisnuo crveno dugme i rekao - nuklearno

Večera Republikanske stranke Ohija koja je doržana u utorak začinjena je govorom američkog senatora Džej Di Vensa (JD Vance) koji je izazvao brojne reakcije svojim neobičnim prisjećanjem na trenutak proveden s predsjednikom Donaldom Trampom (Trump).

Vens je okupljenima prepričao da je nedavno bio s Trampom dok je ovaj vodio telefonski razgovor sa jednim stranim liderom. U jednom trenutku, Tramp je isključio mikrofon i rekao Vensu: "Ovo ne ide baš najbolje", nakon čega je, pritisnuo crveno dugme.

- Moje oči su se raširile i rekao sam: ‘Gospodine predsjedniče, znate li šta ste upravo uradili?’ On me pogleda i kaže: ‘Nuklearno. Nuklearno.’ A dvije minute kasnije uđe čovjek s dijetalnom Coca-Colom. Pogleda me i kaže: ‘Nije bilo nuklearno. To je samo dugme za Coca-Colu.’ - ispričao je Vens.