Rubio: Iran je mnogo dalje od izgradnje nuklearnog oružja nakon američkih napada

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) izjavio je za Politico da je Iran "mnogo dalje od nuklearnog oružja" nakon američkog napada na tri glavna iranska nuklearna postrojenja tokom vikenda.

- Suština je da su danas mnogo dalje od nuklearnog oružja nego što su bili prije nego što je predsjednik poduzeo ovu hrabru akciju - rekao je Rubio za Politico.

- Značajna, vrlo značajna, značajna šteta nanesena je raznim komponentama, a mi tek saznajemo više o tome - dodaje.

Jučer je objavljeno da je preliminarna procjena američkih obavještajnih službi utvrdila da su američki napadi tokom vikenda na iranska nuklearna postrojenja unazadili Teheranov program za samo nekoliko mjeseci.

SAD su izvele napade nakon više od sedmice napada Izraela na iranska nuklearna i vojna postrojenja.