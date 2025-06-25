Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NATO SAMIT

Zelenski obukao odijelo, iako je govorio da će ga nositi tek po završetku rata

Njegov novi izgled sada su ponovo komentarisali korisnici društvenih mreža

Volodimir Zelenski. AP

S. S.

25.6.2025

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski privukao je pažnju javnosti pojavivši se u crnom odijelu na svečanoj večeri povodom NATO samita, koju su u kraljevskoj palati u Den Bošu organizirali kralj Viljem-Aleksander i kraljica Maxima.

Događaju su prisustvovali lideri i njihovi partneri iz zemalja članica NATO-a, a Zelenskijev elegantni izgled izazvao je brojne komentare, posebno u kontekstu ranije situacije iz marta, kada je tokom posjete Bijeloj kući bio upitan zašto ne nosi odijelo.

Tada mu je u Ovalnom uredu novinar postavio pitanje: “Zašto ne nosite odijelo? Imate li ga uopće?”, što je izazvalo smijeh prisutnih, uključujući tadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa i potpredsjednika Džej Di Vensa.

Zelenski je mirno odgovorio: “Imate li vi neki problem?” te dodao: “Obući ću odijelo kada se ovaj rat završi... možda kao vaše, možda i bolje.”

Njegov novi izgled sada su ponovo komentarisali korisnici društvenih mreža.

“Obukao je odijelo. Vrag ga odnio,” napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: “Nosio je odijelo ovaj put. Nadam se da su Amerikanci sad zadovoljni.”

Ova promjena imidža događa se u osjetljivom političkom trenutku, jer je potvrđeno da će se Zelenski tokom samita sastati s predsjednikom Trampom, u jeku sve većih briga oko američke uloge u rješavanju sukoba između Rusije i Ukrajine.

# NATO
# VOLODIMIR ZELENSKI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.