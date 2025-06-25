Zelenski obukao odijelo, iako je govorio da će ga nositi tek po završetku rata

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski privukao je pažnju javnosti pojavivši se u crnom odijelu na svečanoj večeri povodom NATO samita, koju su u kraljevskoj palati u Den Bošu organizirali kralj Viljem-Aleksander i kraljica Maxima.

Događaju su prisustvovali lideri i njihovi partneri iz zemalja članica NATO-a, a Zelenskijev elegantni izgled izazvao je brojne komentare, posebno u kontekstu ranije situacije iz marta, kada je tokom posjete Bijeloj kući bio upitan zašto ne nosi odijelo.

Tada mu je u Ovalnom uredu novinar postavio pitanje: “Zašto ne nosite odijelo? Imate li ga uopće?”, što je izazvalo smijeh prisutnih, uključujući tadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa i potpredsjednika Džej Di Vensa.