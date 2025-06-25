Amerika odobrila 30 miliona dolara kontroverznoj humanitarnoj fondaciji u Gazi

Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država odobrila je grant od 30 miliona dolara pomoći kontroverznoj Humanitarnoj fondaciji za Gazu (GHF) čime su postali direktni sponzor humanitarne organizacije koja se optužuje za "politizaciju" distribucije humanitarne pomoći u Gazi.

Prema dokumentu koji je vidio Guardian, State Department je već isplatio 7 miliona dolara GHF-u, humanitarnoj organizaciji koju podržavaju SAD i Izrael, a kojoj je dat povlašteni pristup djelovanju u Gazi jer, kako tvrde, može isporučiti milione obroka gladnim ljudima, a da ta hrana ne padne u ruke Hamasa.

Međutim, njegovo uvođenje je bilo haotično i popraćeno izraelskim snagama koje su ubile stotine ljudi u blizini distributivnih centara koje su nadzirali izraelski vojnici, ostavkama visokog rukovodstva koje je reklo da je misija humanitarne organizacije "politizirana", te izvještajima o bliskim vezama i saradnji s izraelskom vladom.

Insajderi su rekli da je zahtjev za grant neuobičajeno brzo proslijeđen State Departmentu, što je čudno s obzirom da prvi put podnosi zahtjev i da bi trebala proći reviziju da bi dobila finansiranje USAID-a.

- Progurano je uprkos tehničkim i etičkim prigovorima - rekao je izvor za Guardian.

Odluku State Departmenta o dodjeli granta prvi je objavio Reuters.

State Department je odbio potvrditi ili demantirati ove izvještaje. Izvori su rekli Reutersu da bi GHF mogao dobiti 30 miliona dolara mjesečno kako bi pomogao u finansiranju svojih operativnih troškova u Gazi.

Vodeći demokrati također su kritizirali GHF.

U pismu upućenom državnom sekretaru Marku Rubiju (Marco Rubio), koje je Guardian dobio na uvid, senatorica iz Masačusetsa Elizabet Voren (Elizabeth Warren) rekla je da podrška GHF-u označava alarmantan odmak od profesionalnih humanitarnih organizacija koje su decenijama radile na terenu, u Gazi i drugdje.