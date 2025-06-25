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PREDSJEDNIK SAD

Tramp samouvjereno na NATO samitu: "Gaza je vrlo blizu"

On i dalje odbacuje procurjele obavještajne izvještaje koji dokazuju da je Iran nakon napada samo unazađen par mjeseci

Tramp: Mislim da imamo vrlo dobre vijesti. AP

Dž. R.

25.6.2025

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) govorio je na samitu NATO-a u Nizozemskoj i kazao da je postignut „veliki napredak“ u postizanju sporazuma o prekidu vatre u Gazi.

- Mislim da ćemo zbog ovog napada koji smo izvršili imati neke vrlo dobre vijesti. Gaza je vrlo blizu - kazao je misleći na napade na iranski nuklearni program.

On i dalje samouvjereno odbacuje procurjele obavještajne izvještaje koji ukazuju na to da su američki i izraelski napadi na Iran unazadili njegov nuklearni program samo nekoliko mjeseci.

- Oni zaista ne znaju - kaže Tramp, dodajući da su napadi rezultirali „potpunim uništenjem“ tri ključna iranska nuklearna objekta. Kaže da je to bio „razorni napad“ i da je uništavanje iranskih nuklearnih objekata ono što je prisililo Teheran da se zadovolji prekidom vatre.

- Postrojenje za konverziju koje je Iranu bilo potrebno za proizvodnju nuklearnog oružja je nestalo. Sve ispod te planine je u lošem stanju - insistira Rubio, dodajući da je teheranski nuklearni program „daleko iza“ onoga što je bio prije operacije.

- Svaka procjena koja vam govori da je bilo nešto drugačije je spekulacija s drugim motivima - navodi američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth), dodajući da dotični obavještajni izvještaj ima „nisku pouzdanost“.

# NATO
# SAMIT
# DONALD TRUMP
# NIZOZEMSKA
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