Tramp: Udar na Iran je bio kao napad na Hirošimu

Američki predsjednik Donald Tramp povukao je paralelu između američkog zračnog napada na Iran i bacanja nuklearnih bombi na Hirošimu i Nagasaki 1945. godine, tvrdeći da su u oba slučaja takvi udari efikasno okončali rat, prenosi CNN.

- Ne želim koristiti primjer Hirošime. Ne želim koristiti primjer Nagasakija, ali to je u suštini ista stvar koja je okončala onaj rat - izjavio je Tramp tokom NATO samita održanog u Nizozemskoj.

Poručio je da nisu uništili nuklearna postrojenja borbe bi se nastavile.

Tramp je tom prilikom ponovio svoju tvrdnju da su udari značajno unazadili iranski nuklearni program – čak za čitave decenije.

- Mislim da to više nikada neće pokušati. Prošli su kroz pakao. Dosta im je. Posljednje što sada žele je da ponovo obogaćuju uranij - rekao je Tramp, dodajući da čeka izvještaj izraelskih službi o šteti, za koji vjeruje da će potvrditi njegovu tvrdnju o „potpunom uništenju“ ciljanih objekata.