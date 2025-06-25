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PREDSJEDNIK SAD

Tramp: Udar na Iran je bio kao napad na Hirošimu

Mislim da to više nikada neće pokušati, prošli su kroz pakao, rekao je

Donald Tramp. AP

S. S.

25.6.2025

Američki predsjednik Donald Tramp povukao je paralelu između američkog zračnog napada na Iran i bacanja nuklearnih bombi na Hirošimu i Nagasaki 1945. godine, tvrdeći da su u oba slučaja takvi udari efikasno okončali rat, prenosi CNN.

- Ne želim koristiti primjer Hirošime. Ne želim koristiti primjer Nagasakija, ali to je u suštini ista stvar koja je okončala onaj rat - izjavio je Tramp tokom NATO samita održanog u Nizozemskoj.

Poručio je da nisu uništili nuklearna postrojenja borbe bi se nastavile.

Tramp je tom prilikom ponovio svoju tvrdnju da su udari značajno unazadili iranski nuklearni program – čak za čitave decenije.

- Mislim da to više nikada neće pokušati. Prošli su kroz pakao. Dosta im je. Posljednje što sada žele je da ponovo obogaćuju uranij - rekao je Tramp, dodajući da čeka izvještaj izraelskih službi o šteti, za koji vjeruje da će potvrditi njegovu tvrdnju o „potpunom uništenju“ ciljanih objekata.

# DONALD TRUMP
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