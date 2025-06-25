NATO usvojio historijsku deklaraciju: Sve članice će morati izdavajati 5 posto BDP-a za odbranu

Lideri 32 NATO članice usvojili su u Hagu historijsku deklaraciju kojom se uvodi obaveza da do 2035. godine svaka država izdvaja pet posto svog BDP-a za odbranu i sigurnost. Ova odluka dolazi u trenutku sve većih globalnih prijetnji – od Rusije, terorizma i nestabilnosti na Bliskom istoku, do sve učestalijih cyber napada.

Kolektivna sigurnost

U zajedničkoj izjavi ponovo je istaknuta snažna privrženost kolektivnoj sigurnosti i članu 5 NATO sporazuma, koji garantuje da je napad na jednu članicu napad na sve. Upravo taj članak postao je ponovo tema rasprave nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da “postoji više definicija člana 5” i da će “tačnu definiciju dati kad stigne u Hag”, što je izazvalo nelagodu među evropskim saveznicima, posebno onima iz istočne Evrope. Iako je Trump kasnije rekao “Mi smo s njima do kraja”, njegove riječi ostavile su prostor za različita tumačenja.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute pokušao je umiriti situaciju, ističući da su SAD i dalje potpuno posvećene savezu. Ipak, jednom kada se pojavi sumnja, teško ju je u potpunosti ukloniti.

Samit je donio i konkretne obaveze: od ukupnog izdvajanja pet posto BDP-a, najmanje 3,5 posto mora ići direktno na vojne kapacitete, dok ostatak može biti usmjeren na infrastrukturu, sajber sigurnost, inovacije i jačanje domaće industrije. I pomoć Ukrajini ulazi u ovaj okvir.

NATO ovim potezom pokušava smanjiti preveliko oslanjanje na SAD, koje su godinama snosile najveći teret. Rutte je naglasio da je upravo Trumpov pritisak doprinio promjeni u pristupu obavezama unutar Saveza.

Oštra retorika

Samit je imao i neformalne momente – Rute je Trampovu oštru retoriku o Izraelu i Iranu opisao riječima: “Tata ponekad mora upotrijebiti teške riječi”, dok je Trump uzvratio da “nekad moraš nešto reći da bi te razumjeli”. Ova razmjena pokazuje koliko politički stil lidera može uticati na atmosferu, čak i na ovako važnim događajima.

Britanski premijer Kir Starmer najavio je da će Velika Britanija ispuniti novi cilj do 2035. i da se zemlja mora ozbiljno pripremiti na moguće vojne prijetnje. Iako su planovi postavljeni, sve ostaje pod sjenkom nesigurne globalne situacije, rata u Ukrajini i napetih odnosa među svjetskim silama.

Naredni NATO samiti održat će se u Turskoj (2026.) i Albaniji (2027.), ali će se istinski kapacitet Saveza testirati ne na papiru, već na vanjskim granicama – od Baltika do Crnog mora.