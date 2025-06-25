Mark Rute pojasnio zašto zapadni Balkan nije spomenut u deklaraciji NATO-a

Na konferenciji za medije nakon NATO samita u Nizozemskoj, generalni sekretar Mark Rute osvrnuo se na pitanje zašto Zapadni Balkan nije spomenut u službenoj obavijesti.

Objasnio je da se ovaj dokument razlikuje od uobičajenih, jer je kraći i koncizniji, te zbog toga neka pitanja nisu direktno navedena.

Naglasio je da NATO ostaje posvećen Zapadnom Balkanu, podsjetivši da je nedavno posjetio Kosovo i Bosnu i Hercegovinu, gdje je imao konstruktivne razgovore s tamošnjim liderima.

- Pokušali smo da to bude koncizna obavijest I zbog toga nije spomenut Zapadni Balkan. Mi jesmo fokusirani na na cijeli Zapadni Balkan. Nedavno sam bio u pojesti Kosovu i u pojesti BiH, imao sam veoma korisne i ugodne razgovore sa liderima država. Itekako smo upoznati sa dešavanjima i sve koordiniramo sa EU i radimo skup sa Kajom Kalas - kazao je on.