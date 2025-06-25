Trampovo obraćanje na samitu NATO-a: "Mislimo da je gotovo"

- Ova nevjerovatna demonstracija američke snage utrla je put ka miru, uz historijski sporazum o prekidu vatre kasno u ponedjeljak – poručio je.

Ponovo je istakao američke napade na iranska nuklearna postrojenja, čiji su rezultati dovedeni u pitanje, nazivajući ih "potpunim uništenjem".

On je svoje obraćanje započeo zahvalom Nizozemskoj na domaćinstvu samita NATO-a i pohvalama vojske SAD.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) tokom obraćanja na NATO samitu izjavio je da "misli da je gotovo" govoreći o sukobu između Irana i Izraela.

- I mi to zovemo Dvanaestodnevni rat. Razgovarao sam s nekoliko ljudi. Valjda je to jednostavno zvučalo kao pravi naziv. Bio je to dvanaestodnevni rat.dodao je. I mislimo da je gotovo. Ne mislim da će se ponovo sukobiti. Ne vjerujem – izjavio je prvi čovjek Amerike.

Istakao je da je SAD također "ponovo potvrdio kredibilitet američkog odvraćanja", koje je, kako kaže, "nezamjenljivo".

Tramp je izjavio da je uvjeren da je rat Izraela i Irana gotov jer su se dugo borili i teško i da su obje strane umorne.

- Mislim da je veliki znak bio onda kad je Iran donekle, ali ne u potpunosti prekršio primirje i Izrael je tad digao avione, a ja sam im rekao, vratite ih nazad i to su uradili. Vodili su težak rat... - rekao je Tramp.

Rat u Ukrajini će "uskoro riješiti"

Tramp se osvrnuo i na rat u Ukrajini rekavši da se nada "da će to uskoro riješiti".

- To se nikada nije smjelo desiti, ne bi se nikada ni desilo da sam ja bio predsjednik. Rekao sam to hiljadu puta - rekao je Tramp.

Naglasio je da je od suštinskog značaja da povećanje NATO budžeta bude usmjereno na "ozbiljnu vojnu opremu, a ne na birokratiju".

Dodao je kako se nada da će ta oprema "biti proizvedena u Americi, jer mi imamo najbolju vojnu opremu na svijetu".

Kako je ranije objavljeno, Tramp i Volodimir Zelenski sastali su se danas na marginama samita.

Predsjednik Ukrajine je ranije objavio da su on i Tramp pričali kako da se postigne prekid vatre i mirovni sporazum sa Rusijom, prenosi Telegraf.rs.