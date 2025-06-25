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"FAKE NEWS" MEDIJI

Hegset iznerviran pitanjem o obavještajnim podacima o Iranu: "Ko bude tražio dokaze, morat će kopati duboko"

Iranski nuklearni program je uništen, kaže Hegset

Pit Hegset. Screenshot / YouTube

A. O.

25.6.2025

Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset (Pete Hegseth) obratio se na današnjoj konferenciji za medije u Hagu, koja je organizovana nakon samita NATO-a.

On se posebno osvrnuo na obavještajne podatke koji su objavljeni u određenim medijima u Americi. Ministar je, vidno ljut na pitanje novinara, odgovorio da postoji razlog zbog čega ih predsjednik SAD-a naziva "fake news" (op.a. lažni) medijima.

- Postoji razlog zbog čega su fake news. Ovi piloti, borci, letjeli su 36 sati i uništili su nuklearni program. Instinktivno, CNN, New York Times pokušavaju „spinovati“ to zbog svojih političkih razloga kako bi naudili predsjedniku i našoj državi - rekao je on.

Ističe i kako su podaci koji su objavljeni imali oznaku "Low Confidence", odnosno da nisu bili toliko povjerljivi.

- Zašto je tako? Zato što su ostali dokazi pokopani ispod planine. Ko to bude tražio, morat će uzeti veliku lopatu i kopati duboko. Iranski nuklearni program je uništen. Oni koji su bacali te bombe precizno, oni znaju šta se tu dešavalo. Zna i Iran - zaključio je američki ministar.

# NATO
# SAD
# PETE HEGSETH
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