Ponovo se uspostavlja linija Tel Aviv - Dubai: Emirati prvi obnavljaju letove prema Izraelu

Nakon što je dogovoreno primirje između Izraela i Irana, zemlje su polako počele normalizovati i aviosaobraćaj, a aviokompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Flydubai bit će prva strana aviokompanija koja će obnoviti letove prema Izraelu.

Letovi će saobraćati dva puta dnevno na liniji Tel Aviv - Dubai.

Očekuje se da će kiparska aviokompanija TUS Airways i grčka aviokompanija Blue Bird Airways u četvrtak ponovo uspostaviti letove za aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu. TUS Airways će obavljati letove iz Tel Aviva za Atinu, Larnaku i druge destinacije. Blue Bird Airways bi trebao letjeti iz Tel Aviva za Larnaku, Atinu i Sofiju. Također, očekuje se da će kineska aviokompanija Hainan Airlines u nedjelju nastaviti direktne letove između Tel Aviva i Pekinga.

Izraelski aerodrom Ben Gurion sinoć je počeo se postepeno vraćati u puni operativni režim. To se dogodilo u vrijeme kada je zračni prostor zemlje uglavnom ostao zatvoren tokom proteklih 12 dana sukoba s Iranom, osim ograničenih repatrijacijskih letova koje su obavljale izraelske aviokompanije El Al, Arkia i Israir.