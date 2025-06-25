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DVA PUTA DNEVNO

Ponovo se uspostavlja linija Tel Aviv - Dubai: Emirati prvi obnavljaju letove prema Izraelu

Izraelski aerodrom Ben Gurion sinoć je počeo se postepeno vraćati u puni operativni režim

Flydubai. Platforma X

A. O.

25.6.2025

Nakon što je dogovoreno primirje između Izraela i Irana, zemlje su polako počele normalizovati i aviosaobraćaj, a aviokompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Flydubai bit će prva strana aviokompanija koja će obnoviti letove prema Izraelu.

Letovi će saobraćati dva puta dnevno na liniji Tel Aviv - Dubai.

Očekuje se da će kiparska aviokompanija TUS Airways i grčka aviokompanija Blue Bird Airways u četvrtak ponovo uspostaviti letove za aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu. TUS Airways će obavljati letove iz Tel Aviva za Atinu, Larnaku i druge destinacije. Blue Bird Airways bi trebao letjeti iz Tel Aviva za Larnaku, Atinu i Sofiju. Također, očekuje se da će kineska aviokompanija Hainan Airlines u nedjelju nastaviti direktne letove između Tel Aviva i Pekinga.

Izraelski aerodrom Ben Gurion sinoć je počeo se postepeno vraćati u puni operativni režim. To se dogodilo u vrijeme kada je zračni prostor zemlje uglavnom ostao zatvoren tokom proteklih 12 dana sukoba s Iranom, osim ograničenih repatrijacijskih letova koje su obavljale izraelske aviokompanije El Al, Arkia i Israir.

# IZRAEL
# TEL AVIV
# LETOVI
# IRAN
# DUBAI
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