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Uznemirujući snimak / Muškarac na aerodromu u Rusiji bacio dječaka iz Afganistana na pod, dijete završilo u komi

Napad se desio samo par trenutaka nakon što su on i njegova majka stigli u Rusiju.

Muškarac bacio dijete na pod. Screenshot

A. O.

25.6.2025

Nakon što je turist dječaka koji ima godinu i po dana uhvatio i bacio na pod u šokantnom činu nasilja, nesretno dijete je ostalo u komi.

On je zadobio prijelome lobanje i povrede kičme u ničim izazvanom napadu, prenosi Sun.

Napad se desio samo par trenutaka nakon što su on i njegova majka stigli u Rusiju. Stravični incident, dogodio se u dolaznoj dvorani aerodroma u području Moskve.

Pregledao okolinu 

Svjedoci kažu da je napadač, čini se, pregledao okolinu prije nego što je podigao dijete, koje je stajalo pored malog kofera, i snažno ga bacio.

Dječakova trudna majka nakratko se odmaknula kako bi uzela dječja kolica kada se dogodio napad, navodi Sun.

Ruski mediji identifikovali su optuženog kao Vladimira Vitkova, 31-godišnjeg muškarca iz Bjelorusije.

Rekli su da je porodica stigla u Rusiju nakon što su pobjegli iz Irana. Istražitelji istražuju je li napad bio rasno motiviran ili potaknut drugim faktorima, dodali su ruski mediji.

Vitkov je također nedavno stigao u Rusiju, navodno doletjevši s Kipra ili Egipta. Policija je rekla da sumnja da je u vrijeme napada bio pod utjecajem droga.

"Drogirano čudovište"

Ksenija Mišonova, komesarka za djecu Moskovske regije, oštro je osudila incident.

- Drogirano čudovište zgrabilo je malo dijete u dvorani za dolaske i svom snagom ga bacilo na pod... Sve je to nevjerovatno teško podnijeti. Nadam se da će pritvoreno čudovište iskusiti punu strogost zakona. Neka roditelji imaju snage preživjeti ovo - citirali su Mišonovu ruski mediji.

Tragovi kanabisa pronađeni su u krvi osumnjičenika, prema Ruskom istražnom odboru. Drugi izvještaji tvrde da su droge pronađene i kod njega.

Vlasti su rekle da Vitkov nije mogao objasniti svoje postupke. Na pitanje ima li kriminalni dosje, policiji je rekao: "I ja sam napravio takve pogreške".

Ruski mediji također su izvijestili da Vitkov ima kćer istih godina kao i dječak kojeg je navodno napao. Žena opisana kao bliska prijateljica osumnjičenika navodno je bila "u šoku" zbog onoga što se dogodilo.

Osumnjičeni je pritvoren i sada je pod istragom zbog pokušaja ubistva.

# AERODROM
# TURIST
# DIJETE
# RUSIJA
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