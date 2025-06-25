Uznemirujući snimak / Muškarac na aerodromu u Rusiji bacio dječaka iz Afganistana na pod, dijete završilo u komi

Nakon što je turist dječaka koji ima godinu i po dana uhvatio i bacio na pod u šokantnom činu nasilja, nesretno dijete je ostalo u komi.

On je zadobio prijelome lobanje i povrede kičme u ničim izazvanom napadu, prenosi Sun.

Napad se desio samo par trenutaka nakon što su on i njegova majka stigli u Rusiju. Stravični incident, dogodio se u dolaznoj dvorani aerodroma u području Moskve.

Pregledao okolinu

Svjedoci kažu da je napadač, čini se, pregledao okolinu prije nego što je podigao dijete, koje je stajalo pored malog kofera, i snažno ga bacio.

Dječakova trudna majka nakratko se odmaknula kako bi uzela dječja kolica kada se dogodio napad, navodi Sun.

Ruski mediji identifikovali su optuženog kao Vladimira Vitkova, 31-godišnjeg muškarca iz Bjelorusije.

Rekli su da je porodica stigla u Rusiju nakon što su pobjegli iz Irana. Istražitelji istražuju je li napad bio rasno motiviran ili potaknut drugim faktorima, dodali su ruski mediji.

Vitkov je također nedavno stigao u Rusiju, navodno doletjevši s Kipra ili Egipta. Policija je rekla da sumnja da je u vrijeme napada bio pod utjecajem droga.

"Drogirano čudovište"

Ksenija Mišonova, komesarka za djecu Moskovske regije, oštro je osudila incident.