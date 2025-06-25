Stižu prve reakcije nakon odluke o povećanju izdvajanja za NATO, za Italiju prihvatljivo

Nakon što je na historijskom samitu NATO-a u Hagu potvrđeno podizanje potrošnje za odbranu na pet posto BDP-a do 2035. godine, uslijedile su reakcije čelnika članica.

Za Italiju, novi NATO ciljevi za izdvajanja za odbranu i sigurnost su prihvatljivi, jer državama daju "potpunu fleksibilnost" u načinu na koji će ih ostvariti, izjavila je premijerka Đorđa Meloni.

Govoreći novinarima na kraju NATO samita u Nizozemskoj, Meloni je naglasila da nijedan euro neće biti preusmjeren s drugih proračunskih prioriteta za finansiranje planiranog povećanja izdvajanja za odbranu.

Uspostavljanje mira

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) izjavio je da je vrijeme da se među saveznicima NATO-a ponovno uspostavi mir kada je riječ o trgovini.

Naglasio je da je Rusija glavna prijetnja Savezu, te da je završna izjava svih 32 članica pokazala kako Evropa jača svoju poziciju unutar NATO-a nakon što su se obvezale na povećanje izdvajanja za odbranu do 2035. godine.

- Ne možemo reći da ćemo trošiti više, a onda u samoj srži NATO-a pokrenuti trgovinski rat. To je apsurd i zato je vrlo važno da se vratimo onome što bi trebalo biti pravilo među svim saveznicima, a to je istinski trgovinski mir i stoga smanjenje svih carinskih barijera koje postoje ili su pojačane - kazao je.

Makron je rekao da je tu temu više puta otvorio u razgovorima s Trampom, te da je vrijeme da se to okonča.

Ispunjenje novih ciljeva

Španija će ispuniti nove ciljeve koje su danas dogovorile članice NATO-a, ali smatra da je njeno trenutno izdvajanje za odbranu od 2 posto BDP-a "dovoljno, realno i kompatibilno s državom", izjavio je premijer Pedro Sančez (Sanchez) novinarima nakon sastanka.

Španija je već ranije izjavila da ne mora ispuniti cilj od 5 posto i da može ispuniti svoje obveze trošeći znatno manje.

Rute (Rutte) se s tim ne slaže, ali je prihvatio diplomatski kompromis sa Sančezom kako bi samit prošao bez većih napetosti.