Tramp: Povećanje potrošnje od 5 posto dodat će više od bilion dolara kolektivnoj odbrani

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je u srijedu da će kada saveznici NATO-a dostignu cilj od pet posto bruto domaćeg proizvoda (BDP) država članica to dodati "više od bilion dolara godišnje" kolektivnoj odbrani, javlja Anadolu.

Govoreći na konferenciji za novinare nakon samita NATO saveza u Hagu, Tramp je rekao: "U vrlo historijskoj prekretnici ove sedmice, saveznici NATO-a obavezali su se da će dramatično povećati svoju potrošnju na odbranu na pet posto BDP-a, nešto što niko nije smatrao mogućim."

Obaveza do 2035. godine

Lideri 32 države članice NATO-a u srijedu su se obavezali na značajno povećanje izdvajanja za odbranu, obećavajući da će do 2035. godine godišnje izdvajati pet posto bruto domaćeg proizvoda kako bi zadovoljili i osnovne odbrambene potrebe i šire sigurnosne potrebe.

- Saveznici se obavezuju da će do 2035. godine godišnje ulagati pet posto BDP-a u osnovne odbrambene potrebe, kao i u odbrambene i sigurnosne izdatke kako bi osigurali naše individualne i kolektivne obaveze, u skladu sa članom 3. Vašingtonskog sporazuma - navodi se u deklaraciji.

- Ovo će biti poznato kao obaveza odbrane iz Haga - rekao je Tramp, naglašavajući značaj sporazuma za evropsku i globalnu sigurnost.

- Ovo je projekat koji je u toku. Ovo je sigurnost Evrope, sigurnost svijeta - rekao je.

Dinamičan napredak

Tramp je rekao da ovo dostignuće predstavlja dramatičan napredak u odnosu na prethodni cilj od dva posto, pripisujući to njegovom direktnom pritisku na saveznike.

- Nekoliko njih mi je prišlo, jedan posebno, rekao je da pokušavamo da to podignemo na tri posto već 20 godina, nismo uspjeli, a vi ste to podigli na pet posto - rekao je.

Istakao je da se proces ubrzao nakon njegove pobjede na američkim izborima u novembru prošle godine, pri čemu su "gotovo sve" članice razvile planove za postizanje ciljeva "vrlo brzo, gotovo odmah".

Trump je Španiju identificirao kao "gotovo jedinu" koja nije posvećena cilju od pet posto, nazivajući ih "najneprijateljskijima" prema povećanju.

"Pregovarat ću direktno sa Španijom. Uradit ću to sam. Oni će platiti", rekao je.