Meloni pozvala lidere NATO-a da budu odlučni u postizanju primirja u Ukrajini i Gazi

Italijanska premijerka Đorđa (Giorgia) Meloni pozvala je u srijedu lidere NATO-a da upotrijebe istu odlučnost koju su pokazali u traženju dogovora u izraelsko-iranskom sukobu kako bi postigli još dva primirja, u Ukrajini i Gazi, javlja Anadolu.

Govoreći novinarima na kraju samita NATO-a u Hagu, Meloni je rekla da je razgovarala s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) o primirju između Izraela i Irana.

Trenutak za mir

- Naš cilj je sporazum. I ista odlučnost je potrebna za postizanje još dva primirja: u Ukrajini, gdje Rusija nema namjeru da ide naprijed, i u Gazi, gdje je situacija neodrživa - rekla je.

Italijanska premijerka naglasila je da su svi ostali lideri shvatili koliko bi sada bilo lakše postići primirje u Gazi.

- Mislim da svi razumiju da je ovo trenutak u kojem se može postići prekid vatre u Gazi i Italija je u potpunosti posvećena ovom cilju - rekla je Meloni.

Promjena fokusa

Dodala je da je Italija na samitu također stavila fokus na južno krilo odbrambenog saveza.

- Pokušala sam objasniti kolegama prijetnje. Vidimo kako se Rusija sve više projicira u Mediteran, nakon što je izgubila tlo u Siriji - rekla je Meloni.

Poručila je da se "svijet mijenja, a mijenja se i odbrana."

Na samitu, čelnici NATO-a ponovili su svoju kontinuiranu podršku Ukrajini, njenoj samoodbrani i odbrambenoj industriji, te održavanje pritiska na Rusiju kroz nove sankcije.

Članice NATO-a također su se složile da povećaju svoje odbrambene troškove i ponovile svoju predanost međusobnoj zaštiti od napada.