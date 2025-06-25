Meloni pozvala lidere NATO-a da budu odlučni u postizanju primirja u Ukrajini i Gazi

Italijanska premijerka Đorđa (Giorgia) Meloni pozvala je u srijedu lidere NATO-a da upotrijebe istu odlučnost koju su pokazali u traženju dogovora u izraelsko-iranskom sukobu kako bi postigli još dva primirja, u Ukrajini i Gazi, javlja Anadolu.
Govoreći novinarima na kraju samita NATO-a u Hagu, Meloni je rekla da je razgovarala s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) o primirju između Izraela i Irana.
Trenutak za mir
- Naš cilj je sporazum. I ista odlučnost je potrebna za postizanje još dva primirja: u Ukrajini, gdje Rusija nema namjeru da ide naprijed, i u Gazi, gdje je situacija neodrživa - rekla je.
Italijanska premijerka naglasila je da su svi ostali lideri shvatili koliko bi sada bilo lakše postići primirje u Gazi.
- Mislim da svi razumiju da je ovo trenutak u kojem se može postići prekid vatre u Gazi i Italija je u potpunosti posvećena ovom cilju - rekla je Meloni.
Promjena fokusa
Dodala je da je Italija na samitu također stavila fokus na južno krilo odbrambenog saveza.
- Pokušala sam objasniti kolegama prijetnje. Vidimo kako se Rusija sve više projicira u Mediteran, nakon što je izgubila tlo u Siriji - rekla je Meloni.
Poručila je da se "svijet mijenja, a mijenja se i odbrana."
Na samitu, čelnici NATO-a ponovili su svoju kontinuiranu podršku Ukrajini, njenoj samoodbrani i odbrambenoj industriji, te održavanje pritiska na Rusiju kroz nove sankcije.
Članice NATO-a također su se složile da povećaju svoje odbrambene troškove i ponovile svoju predanost međusobnoj zaštiti od napada.