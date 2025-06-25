Zelenski nakon sastanka s Trampom: Objasnio sam mu realno stanje na frontu, Putin sigurno ne pobjeđuje

Zelenski je iskoristio 50-minutni sastanak kako bi lobirao za dodatne američke investicije u ukrajinsku odbranu protiv Rusije.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je njegov sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump), održan na marginama NATO samita u Hagu, bio "dug i sadržajan". Tema razgovora bila je kako postići prekid vatre i stvarni mir u Ukrajini.

- Održao sam dug i sadržajan sastanak s predsjednikom Trampom. Pokrili smo sva zaista važna pitanja. Zahvaljujem gospodinu predsjedniku, zahvaljujem Sjedinjenim Državama. Razgovarali smo o tome kako postići prekid vatre i pravi mir. Razgovarali smo o tome kako zaštititi naš narod - napisao je Zelenski na mreži X.

Nabavka raketnih sistema

Tramp je nakon sastanka najavio da će razmotriti mogućnost isporuke dodatnih raketnih sistema Patriot Ukrajini, koji su ključni za odbranu Kijeva od sve češćih ruskih napada.

Obojica lidera su izjavila da je sastanak bio pozitivan korak u ratu koji je ušao u četvrtu godinu. Tramp je tokom konferencije za medije rekao da je "oružje veoma teško nabaviti", ali i dodao: "Vidjet ćemo možemo li nešto staviti na raspolaganje."

"Putin sigurno ne pobjeđuje“

U još jednoj objavi na X-u, Zelenski je iznio dodatne detalje sastanka.

- Čestitao sam predsjedniku Trampu na uspješnoj operaciji na Bliskom istoku. Važno je što su američke akcije oslabile ne samo njihov nuklearni program, već i kapacitete za proizvodnju dronova. Nastavit ćemo pratiti situaciju.

S predsjednikom sam razgovarao o zaštiti našeg naroda — prije svega o kupnji američkih protuzračnih sistema kojima bismo zaštitili naše gradove, naše ljude, crkve i infrastrukturu. Ukrajina je spremna kupiti tu opremu i podržati američke proizvođače oružja. Evropa može pomoći. Razgovarali smo i o mogućnosti zajedničke proizvodnje dronova. Možemo osnažiti jedni druge.