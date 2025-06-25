Iranski obavještajci tvrde: "Nanijeli smo teške udarce Mossadu, eliminisali smo cionističke agent"

Iransko Ministarstvo obavještajnih poslova oglasilo se nakon okončanja oružanih sukoba s Izraelom, ocijenivši da su posljednja dešavanja razotkrila, kako navode, "podlu prirodu Zapada".

- Globalni front arogancije, predvođen velikim američkim đavolom, još jednom je dodao crnu i sramotnu stranicu svom popisu ugnjetavanja, terora i zlobe, puštajući bijesnog cionističkog psa i njegove posrednike u regiji. Brutalne akcije cionističke kriminalne bande protiv Irana posljednjih dana, pored zločina protiv čovječnosti u Palestini, Gazi i potlačenom Libanu, otkrile su još jednu zavjesu podle prirode zapadne demokratije i ljudskih prava, koja je pretenciozna za lažne slogane, za generaciju koja nije upoznata sa cijelom historijom cionističke nesreće - navodi se u saopćenju.

Pružanje otpora

Uprkos svim izazovima, dodaju, Iran je pružio odlučan otpor.

- Velika i nepokolebljiva nacija Irana uspjela je zapisati još jednu blagoslovljenu i zlatnu stranicu u slavnu historiju velike i revolucionarne zemlje i u svoju drevnu islamsku historiju i civilizaciju, pod sjenom svoje čelične odlučnosti i volje, te historijske borbe hrabrih zapovjednika zemlje i nesebičnih vojnih, odbrambenih i sigurnosnih boraca u Generalštabu Oružanih snaga, stalnoj armiji Hezbolaha, ratnika Korpusa islamske revolucionarne garde, posebno prikaza ponosnih i moćnih operacija raketnih i bespilotnih sistema Zračno-svemirskih snaga (protiv okupiranih teritorija i američke regionalne baze) i protivzračne odbrane zemlje te sinergije velikog informacijskog društva i efikasne i široke saradnje narodnih slojeva sa sjedištem u medijima - stoji u objavi.

"Udarac Mossadu"

Ministarstvo je posebno istaklo da su iranske službe uspješno djelovale protiv izraelskog Mossada.

„U širokom informacionom ratu i neprekidnoj, danonoćnoj borbi, uspjeli su pratiti, identificirati, neutralizirati i uništiti kretanje značajnog dijela neprijateljskih infiltratora i agenata, te eliminirati prljave hijene i štakore rođene iz cionističkog režima i ostatke tiranskog režima – koji su ispuzali iz svojih skrovišta i jazbina, iskorištavajući ratno huškanje režima i njegovog američkog gospodara – i nanijeti teške udarce špijunskoj mreži Mossada i jadnom i bespomoćnom tijelu režimskih infiltratora i drugih elemenata kontrarevolucionarnih i opozicionih grupa i pokreta. Bez sumnje, ovaj informacioni džihad će se nastaviti, božanskom milošću, snagom i svemoćnom voljom, sve dok se ne ostvari strategija osiromašenja, uništavanja i brisanja cionističkog režima“, navodi se u saopćenju iranskog Ministarstva obavještajnih poslova.