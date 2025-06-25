Trampova šefica obavještajne službe: Novi obavještajni podaci potvrđuju da su iranska nuklearna postrojenja uništena

Direktorica američke nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabard (Gabbard) izjavila je u srijedu da "novi obavještajni podaci potvrđuju" da su iranska nuklearna postrojenja "uništena" u napadima tijekom vikenda, javlja Anadolu.

- Novi obavještajni podaci potvrđuju ono što je (američki predsjednik) više puta izjavio: iranska nuklearna postrojenja su uništena - napisala je Gabard na X-u.

Rekla je da bi Iran trebao "u potpunosti obnoviti sva tri postrojenja (Natanz, Fordov, Esfahan), što bi vjerovatno trajalo godinama", ako bi Teheran odlučio da ih rekonstruiše.

Gabard je kritikovala medijske izvještaje u kojima se pozivaju na procurjele obavještajne procjene, tvrdeći da su "napisane s niskim povjerenjem" i selektivno objavljene kako bi "potkopale odlučno vodstvo predsjednika Trampa (Trump)".

U utorak je CNN objavio izvještaj o američkim obavještajnim podacima koji sugeriraju da su napadi samo unazadili iranski nuklearni program za nekoliko mjeseci, a ne da su ga potpuno uništili.

Međutim, Iran je u srijedu priznao da su nuklearna postrojenja "teško oštećena" u američkim i izraelskim napadima.

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) procijenio je da su kombinovani napadi "unazadili iransku sposobnost razvoja nuklearnog oružja za mnogo godina".

Tramp je dosljedno tvrdio da su iranska nuklearna postrojenja "uništena" u vikend operaciji usmjerenoj na tri ključne lokacije.