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PREMIJER ALBANIJE

Rama potvrdio: Tirana će biti domaćin NATO samita 2027.

Na društvenim platformama objavio da je odluka jednoglasno donesena u Hagu, na ovogodišnjem samitu NATO-a

Edi Rama. Anadolija

Anadolija

25.6.2025

Tirana će biti domaćin NATO samita 2027. godine, potvrdio je premijer Albanije, javlja Anadolu.

Edi Rama je na društvenim platformama objavio da je odluka jednoglasno donesena u Hagu, na ovogodišnjem samitu NATO-a.

Ovo je prvi put u historiji da Albanija ugosti samit Alijanse.

Rama je prošle godine najavio da će Albanija biti domaćin samita NATO-a 2027. godine, a danas je to potvrđeno.

Za Albaniju, ovo predstavlja kulminaciju nakon njenog pristupanja NATO-u 2009. godine. Tirana je već bila domaćin važnih međunarodnih događaja, poput Samita Evropske političke zajednice, čime je pokazana sposobnost zemlje da organizuje događaje visokog nivoa.

NATO ima značajno prisustvo u Albaniji, uključujući zračnu bazu u Kučovi. Svečano je otvorena u martu 2024. godine, nakon investicije od oko 50 miliona eura iz NATO fondova i dodatnih više od pet miliona eura iz budžeta albanske vlade.

# NATO
# ALBANIJA
# EDI RAMA
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