Razgovor Trampa i Netanjahua uoči primirja: "Vraćajte avione, ne zanima me"

Izraelski Kanal 13 otkrio je detalje razgovora između američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) koji se vodio neposredno uoči objave o postizanju primirja između Irana i Izraela.

Kako je Tramp prethodno objavio na društvenim mrežama, on je obavijestio Netanjahua da Izrael više ne treba napadati Iran, a izraelski mediji sada donose sadržaj samog razgovora, navodeći da je Tramp bio izuzetno ljut zbog napada koji je izraelska vojska izvela na Teheran netom prije stupanja primirja na snagu.

- Ispraznio si im cijeli magazin - rekao je Tramp izraelskom premijeru.

Netanjahu mu je na to odgovorio da to nije tačno: "To nije istina, nismo napali otkako je primirje stupilo na snagu. To je bilo prije."

Tramp je potom izdao jasnu naredbu: "Ne zanima me, recite avionima da se vrate, dajte meni zasluge. Nije bilo namjerno, nije sletjela i nije pogodila ništa."

Prema informacijama Kanala 13, planirani izraelski napad imao je za cilj eliminaciju operativaca Iranske revolucionarne garde. Međutim, u posljednjem trenutku, dok su izraelski piloti već bili iznad ciljeva, primljena je naredba o obustavi napada. Samo je jedan avion dobio instrukciju da gađa stari radar, dok su ostali vraćeni na svoje rute.