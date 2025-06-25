Zohran Mamdani: Imigrant iz Ugande koji je šokirao američku politiku

Kada je Zohran Mamdani, 33-godišnji muslimanski imigrant iz Ugande, ušao u utrku za kandidata Demokratske stranke za gradonačelnika Njujorka, malo ko mu je davao velike šanse. Ipak, uspio je dobiti nominaciju, a njegova pobjeda smatra se jednom od najšokantnijih u historiji američke politike.

Mamdani je tako pobijedio nekoliko "teškaša" američke politike, kako na nivou savezne države Njujork, tako i samog grada Njujorka. Najveći među njima, Endrju Kuomo, bio je glavni favorit, ali je na kraju morao priznati poraz.

Rođen u Ugandi

Mamdani je rođen 1991. godine u glavnom gradu Ugande, Kampali, gdje je živio do pete godine, kada se njegova porodica preselila u Južnu Afriku, tačnije u Kejp Taun.

Ipak, u Kejp Taunu su ostali samo dvije godine, nakon čega su se preselili u Njujork, gdje je Mamdani završio srednju školu.

Njegova politička aktivnost počinje na univerzitetu Bowdoin u saveznoj državi Mejn, gdje je osnovao grupu "Studenti za pravdu u Palestini", koja je dio šire pokreta koji od 1993. godine postoji na mnogim univerzitetima u SAD-u.

Po završetku fakulteta, Mamdani se vratio u Njujork i zaposlio kao savjetnik za prevenciju oduzimanja imovine i stanovanja, pomažući vlasnicima kuća sa nižim prihodima u Kvinsu da sačuvaju svoje domove.

Pored toga, kratko se bavio i hip-hop muzikom, pod imenima "Jang Kardamom" i "Mr. Kardamom", objavivši jedan EP i singl, koji su tokom njegove kampanje za kandidata Demokratske stranke za gradonačelnika Njujorka ponovo privukli pažnju javnosti.

Prva izborna pobjeda

Mamdani je svoju političku karijeru potpuno započeo 2015. godine kao volonter tokom više izbornih ciklusa na lokalnom i saveznom nivou u Njujorku, te učlanjenjem u grupu "Demokratski socijalisti Amerike", koja okuplja progresivne članove Demokratske stranke.

Na izbore je prvi put izašao kao kandidat 2019. godine, kada je i pobijedio, postavši član Predstavničkog doma Kongresa savezne države Njujork. Tu funkciju je uspio sačuvati na naredna dva mandata.

Tokom prethodnih pet godina, Mamdani je bio jedan od autora dvadeset različitih prijedloga zakona, od kojih su tri postala zakoni na nivou savezne države Njujork. Također je kao ko-autor podržao još 238 prijedloga i inicijativa.

Osim po aktivnostima, Mamdani je poznat i kao najredovniji član ovog zakonodavnog tijela, jer tokom pet godina mandata nije propustio nijednu sjednicu.