Trampov izaslanik za Bliski istok: Još arapskih zemalja moglo bi normalizovati odnose s Izraelom

Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) za Bliski istok, Stiv Vitkof (Steve Witkoff), izjavio je da očekuje proširenje Abrahamskih sporazuma, odnosno da će još nekoliko arapskih zemalja normalizovati odnose s Izraelom.

- Mislimo da ćemo uskoro imati velike najave o zemljama koje se priključuju Abrahamskim sporazumima - rekao je Vitkof za američki CNBC.

Abrahamski sporazumi su potpisani 2020. godine, a potpisnice su Izrael s jedne strane i brojne arapske zemlje s druge.

Do sada su Abrahamske sporazume, odnosno normalizaciju odnosa s Izraelom, potpisali Bahrein, Maroko, Sudan i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Nije sasvim jasno na koje zemlje je Vitkof mislio u svojoj izjavi za CNBC, ali se smatra da je Sirija među "favoritima" za novu potpisnicu u ovom okviru.

Vitkof je govorio i o Iranu, odnosno o odnosima te zemlje i SAD-a.

- Nadam se sveobuhvatnom mirovnom sporazumu s Iranom, postoji snažan osjećaj da je Iran spreman - dodao je Vitkof.

Također je rekao da je "crvena linija" za SAD svaki pokušaj Irana da "ponovo obogaćuje nuklearni materijal."