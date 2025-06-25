Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KROZ ABRAHAMSKE SPORAZUME

Trampov izaslanik za Bliski istok: Još arapskih zemalja moglo bi normalizovati odnose s Izraelom

Mislimo da ćemo uskoro imati velike najave o zemljama koje se priključuju Abrahamskim sporazumima, poručio je Vitkof

Stiv Vitkof. Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

M. Až.

25.6.2025

Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) za Bliski istok, Stiv Vitkof (Steve Witkoff), izjavio je da očekuje proširenje Abrahamskih sporazuma, odnosno da će još nekoliko arapskih zemalja normalizovati odnose s Izraelom.

- Mislimo da ćemo uskoro imati velike najave o zemljama koje se priključuju Abrahamskim sporazumima - rekao je Vitkof za američki CNBC.

Abrahamski sporazumi su potpisani 2020. godine, a potpisnice su Izrael s jedne strane i brojne arapske zemlje s druge.

Do sada su Abrahamske sporazume, odnosno normalizaciju odnosa s Izraelom, potpisali Bahrein, Maroko, Sudan i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Nije sasvim jasno na koje zemlje je Vitkof mislio u svojoj izjavi za CNBC, ali se smatra da je Sirija među "favoritima" za novu potpisnicu u ovom okviru.

Vitkof je govorio i o Iranu, odnosno o odnosima te zemlje i SAD-a.

- Nadam se sveobuhvatnom mirovnom sporazumu s Iranom, postoji snažan osjećaj da je Iran spreman - dodao je Vitkof.

Također je rekao da je "crvena linija" za SAD svaki pokušaj Irana da "ponovo obogaćuje nuklearni materijal."

# IZRAEL
# SAD
# STEVE WITKOFF
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.