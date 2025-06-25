Rusija ubrzava proizvodnju raketa: Šta se krije iza toga?

Jedna od ključnih fabrika za proizvodnju raketa Rusije raste ubrzano, uprkos međunarodnim sankcijama, a riječ je o fabrici Votkinsk.

Ona igra veoma važnu ulogu u ruskim nuklearnim snagama, od početka invazije bilježi snažno širenje, zapošljava hiljade novih radnika, gradi nove proizvodne pogone i uvozi sofisticiranu opremu potrebnu za masovnu proizvodnju raketa.

Kako piše Kyiv Independent, Rusija se sprema za "vječni rat".

Udari raketa u Ukrajini

Udari raketa proizvedenih u Votkinsku već se svakodnevno osjećaju u Ukrajini. Balističke rakete Iskander-M, sastavljene upravo u toj fabrici, sve češće pogađaju Kijev, Sumi, Krivi Rog i druge gradove daleko od fronta. No iako su ti napadi razorni, oni su samo dio mnogo ozbiljnije i šire slike.

Ključna funkcija fabrike nije proizvodnja taktičkih projektila, već proizvodnja interkontinentalnih balističkih raketa, poput Jarsa i Bulave, koje mogu nositi nuklearne bojeve glave do Sjedinjenih Američkih Država. Ukrajinska vojna obavještajna služba (GUR) tvrdi da Rusija ne koristi samo rakete u aktivnoj borbi, nego istodobno gradi zalihe za dugotrajni sukob.

- Prema našim podacima, Rusija gomila projektile različitih tipova. Pripremaju se za dugi rat -rekao je jedan visoki dužnosnik HUR-a za Kyiv Independent.

Votkinsk je pod formalnim sankcijama SAD-a i evropskih zemalja. Zabranjena je prodaja bilo kakve opreme, alata ili mikroelektronike koja bi mogla poslužiti za izradu oružja. Ipak, proizvodnja u toj fabrici ne samo da nije stala, nego raste.

Širenje je počelo u tišini nakon neuspjeha ruske vojske kod Kijeva 2022. godine. Već 2023. počela je gradnja novih hala, proširenje pogona, modernizacija starih objekata i masovno zapošljavanje. U samo dvije i pol godine, Votkinsk je zaposlio 2.500 novih radnika, čime je broj zaposlenih narastao na preko 12.000. fabrika i dalje aktivno traži nove radnike. Nabavljeno je čak 7.000 komada opreme, uključujući peći za grijanje metala, prese, alate za preciznu obradu i druge industrijske mašine.

Ključne sirovine

Oprema nije jedina stvar koja dolazi iz Kine. Prema neobjavljenom izvještaju ukrajinskog Ekonomskog vijeća za sigurnost (ESCU), ključne sirovine za proizvodnju raketa Iskander, također dolaze iz Kine. Ruska korporacija VSMPO-AVISMA, najveći proizvođač titanija, upravlja filijalom u Pekingu koja preko Kine i Indije uvozi sirovine za rusku vojnu industriju.

Iako su Iskanderi trenutno najvidljiviji proizvod Votkinsk fabrike, njena nova oprema nije ograničena samo na njih. Ista tehnologija koristi se i za proizvodnju interkontinentalnih projektila, poput Jarsa i Bulave, koji mogu nositi nuklearne bojeve glave.

- Ti projektili nisu usmjereni na Ukrajinu. Oni ciljaju Vašington, Njujork, evropske metropole - rekao je vojni analitičar Oleh Katkov.

Ni jedna ruska raketa ne nastaje u jednoj fabrici. Deseci ruskih preduzeća uključena su u proizvodnju pojedinih komponenti, tijela rakete, sistema navođenja, goriva, prije nego što se sve sastavi u fabrici poput Votkinska. Zbog toga rast proizvodnje u toj fabrici znači i rast cijele mreže ruske ratne industrije.

Upravo zato širenje Votkinska ne predstavlja samo prijetnju Ukrajini, nego i dokaz da ruska vojna industrija, uz pomoć nekih ključnih stranih partnera, ne pokazuje znakove usporavanja, ni kad je riječ o ratu koji već traje, ni kad je riječ o mogućim ratovima u budućnosti.