Užas u Keniji: Osmero poginulo, 400 povrijeđeno tokom protesta

Najmanje osam ljudi je poginulo, a 400 je povrijeđeno tokom antivladinih protesta širom Kenije, godinu dana nakon smrtonosnih demonstracija povodom poreskog zakona, saopćila je nacionalna organizacija za ljudska prava.

Hiljade Kenijaca izašle su na ulice da bi obilježili prošlogodišnje demonstracije, u kojima je poginulo više od 60 ljudi, a policija je ispalila suzavac i koristila vodene topove da bi ih rastjerala u glavnom gradu Najrobiju, prema lokalnim medijima i očevicima.

Pojedini demonstranti su se sukobili sa policijom, a Kenijska nacionalna komisija za ljudska prava, koju finansira Vlada, saopćila je da je širom zemlje prijavljeno osam smrtnih slučajeva, svi "navodno od prostrelnih rana".

U saopćenju se navodi da među povrijeđenima ima demonstranata, policajaca i novinara.

Organizacija za ljudska prava nije precizirala ko je pucao na žrtve, ali je ukazala da su na ulicama raspoređene velike policijske snage i da "ima navoda o prekomjernoj upotrebi sile, uključujući gumene metke, bojevu municiju i vodene topove, što je rezultiralo brojnim povredama".

Zvaničnik glavne Nacionalne bolnice "Kenijata" u Najrobiju rekao je da je ustanova primila više desetina ranjenih ljudi.