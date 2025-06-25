Tramp zahtijeva otpuštanje reporterke CNN-a zbog izvještaja o nuklearnoj šteti u Iranu

Američki predsjednik Donald Tramp u srijedu je zatražio da CNN otpusti dopisnicu Natašu Bertrand zbog izvještaja o nuklearnoj šteti u Iranu.

- Nataša Bertrand treba biti otpuštena iz CNN-a! Gledao sam je tri dana kako objavljuje lažne vijesti. Treba je odmah ukoriti, a zatim izbaciti "kao psa" - napisao je Trump na platformi Truth Social.

U izvještaju se navodi da su američke obavještajne službe zaključile da zračni napadi tokom proteklog vikenda na tri iranska nuklearna postrojenja nisu uništili temeljnu strukturu iranskog nuklearnog programa, vjerovatno ga unazadivši za samo nekoliko mjeseci.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei (Baghaei) potvrdio je Al Jazeeri da su postrojenja "teško oštećena" u američkim napadima.

Tramp je rekao da Bertrand "pokušava uništiti naše Patriot pilote prikazujući ih u lošem stanju".

"Otpustite Natašu"

- Ne bi joj trebalo dozvoliti da radi na Lažne vijesti CNN-u. Ljudi poput nje su uništili reputaciju nekada velike mreže. Njen stav je bio toliko očigledno negativan, osim toga, ona nema ono što je potrebno da bude dopisnica pred kamerama, čak ni blizu. Otpustite Natašu - dodao je.

Tramp je, na marginama NATO samita u Hagu ranije u srijedu, ponovio tvrdnju da su iranski nuklearni objekti u Fordou, Natanzu i Isfahanu „potpuno uništeni“ u napadima.

Curenje informacija

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) rekao je da je FBI pokrenuo istragu o tome kako je preliminarna obavještajna procjena o američkim vojnim napadima u Iranu postala javna.

- Trenutno provodimo istragu o curenju informacija s FBI-jem, jer su ove informacije za interne svrhe - rekao je Hegset novinarima u Hagu.

- Ako želite napraviti procjenu onoga što se dogodilo u Fordou, bolje da uzmete veliku lopatu i idete jako duboko, jer je iranski nuklearni program uništen - rekao je na Trampovoj konferenciji za novinare nakon samita.

CNN je branio Bertrand nakon što je Trampovog posta na društvenim mrežama.

- U potpunosti podržavamo novinarstvo Nataše Bertrand, a posebno njeno i izvještavanje njenih kolega o ranoj obavještajnoj procjeni američkog napada na iranska nuklearna postrojenja - navodi se u saopštenju.