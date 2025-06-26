Zelenski potpisao sporazum o osnivanju specijalnog suda za agresiju Rusije na Ukrajinu

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je sporazum s Vijećem Evrope o uspostavi posebnog suda za "zločin agresije na Ukrajinu".

- Svi ratni zločinci moraju znati da će pravda biti zadovoljena, a to uključuje i Rusiju - poručio je Zelenski.

Prvi sud pod okriljem Vijeća Evrope

Predsjednik Vijeća Evrope Alen Bersé izjavio je da ovaj potpis predstavlja "odlučujuću etapu ka uspostavi specijalnog suda za zločin agresije na Ukrajinu". Radi se o prvom specijalnom sudu osnovanom pod okriljem Vijeća Evrope.

Rusija je isključena iz Vijeća Evrope nedugo nakon što je u februaru 2022. pokrenula invaziju na Ukrajinu. Osnivanje ovog suda, koje su Ukrajina i njeni evropski saveznici najavili u Lavovu 9. maja, omogućava da se zaobiđe ograničenje Međunarodnog krivičnog suda (MKS), koji ne može suditi za zločin agresije u slučaju država koje ne priznaju njegovu nadležnost – poput Rusije.

Sud bez nadležnosti nad Putinom

- Današnji sporazum i ovaj sud pružaju nam istinsku priliku da dobijemo pravdu za zločin agresije - naveo je Zelenski.

Specijalni sud, međutim, neće imati ovlasti da procesuira ruskog predsjednika Vladimira Putina, premijera Mihaila Mišustina niti ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova dok su na funkciji.

Sud će imati 15 sudija iz različitih zemalja koje će birati upravni odbor. Mandat sudija trajat će od tri do devet godina i neće se moći produžavati.

Pored toga, Vijeće Evrope je pokrenulo i inicijativu za uspostavu registra štete nastale tokom rata u Ukrajini. „Registar je do sada primio više od 34.000 zahtjeva za naknadu štete“, izjavio je Bersé.